آمنة نصير: الارتقاء بالبحث العلمى يتطلب زيادة الموازنة وإعادة تأهيل المعاهد

قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن البحث العلمى يحتاج إلى ميزانية مالية أفضل من المخصصة له فى جميع المعاهد والكليات البحثية ، مشيرة إلى أن الباحث ينبغى أن يكون قويا ونشطا .

وأضافت عضو مجلس النواب فى تصرح لـ"اليوم السابع" أنه يجب توفير ميزانية أفضل للبحث العلمى للارتقاء بالمعامل والأجهزة والمتابعة العلمية على المستوى العالمى .

وأوضحت "نصير" أن التنمية تحتاج إلى جهد وتعب ، وأنه يجب أعادة تأهيل المعاهد البحثية والباحثين ، متابعة الشعب المصرى خاماته مؤهلة للبحث العلمى لكن تراجع سلوكه هو سبب التأخر .

>وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير الدعم المالى لتحقيق نهضة فى مجال البحث العلمى

الرئيس يوجه بتوفير الدعم المالى لتحقيق نهضة فى مجال البحث العلمى

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