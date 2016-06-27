سكينة فؤاد: على الدولة اتباع مبدأ المصارحة ومد الجسور لاحتواء الشباب

قالت سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق عدلى منصور، إن على الدولة اتخاذ عدة خطوات لاحتواء الشباب، أبرزها فتح النوافذ، ومد جسور التواصل، واتباع مبدأ المصارحة، وعدم الاقتصار فى الحوار على مجموعات معينة.

وأضافت "فؤاد" فى تصرحات ،لـ"اليوم السابع" أن على الشباب ادارك حجم المخاطر والتحديات التى تواجه البلاد، وأن يدور الخلاف والاتفاق على الأرضية الوطنية التى تدعم الدولة ، متابعة :" نثق فى أن الشباب من ركائز قوة الدولة ولابد من مصارحات كاملة".

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