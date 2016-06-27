مركز النيل للإعلام بدمياط ينظم ندوة الثلاثاء عن 30 يونيو

ينظم مركز النيل للإعلام بدمياط برئاسة عزة الهراوى، وتحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، احتفالية خاصة بذكرى ثورة 30 يونيه، تتضمن ندوة حول ثورة 30 يونيه المسيرة والتحديات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو الجارى بقاعة المركز بمشاركة ممثلين من زهرة شباب ثورة 30 يونيه وموظفى دواوين الحكومة وممثلى المجتمع المدنى وإعلاميين، ويحضر الاحتفالية والندوة العقيد محمد زمزم المستشار العسكرى لمحافظة دمياط.إعلان - Ads إعلان - Ads
دمياط تتزين استعدادا للاحتفال بـ30 يونيو بمسيرة حاشدة أمام مبنى المحافظة