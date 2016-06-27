أخبار عاجلة

القبض على فتاة تضاجع 50 رجلاً يوميًا مقابل 50 جنيهاً «صور» -
تعيين جورستش عضوًا في المحكمة العليا الأمريكية بعد معركة شرسة -
ضياء رشوان يدعو إلى العمل بسياسة أعمق لمواجهة ظاهرة الإرهاب -
إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر في قضية تحالف دعم الشرعية -
جامعة أسوان تفتتح معمل اختبارات مواد البناء -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة المرقسية يزيدنا إصرارًا على استئصال الإرهاب -
16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ثقافة الغربية تنهى استعداداتها للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

Google+ Print
ثقافة الغربية تنهى استعداداتها للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو ثقافة الغربية تنهى استعداداتها للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو
أنهت مديرية الثقافة بالغربية استعداداتها، للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو من خلال إعداد برنامج ثقافى وفنى بكافة المواقع الثقافية بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى.

وأكد جابر سركيس مدير عام ثقافة الغربية فى تصريحات له، أنه عقد اجتماعاً ضم مديرى المواقع الثقافية المختلفة للترتيب للاحتفالات التى تأتى هذا العام فى جو رمضانى، وتركز على المشاركة الشعبية فى ميادين المحافظة، بالإضافة لعرض انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المواقع الثقافية مصاحبة بالأغانى الوطنية مع ضرورة وضع الأعلام على جميع المواقع الثقافية.

وأضاف سركيس، أن برنامج الاحتفال يتضمن معرضاً لرسوم الأطفال بقصر ثقافة الطفل بطنطا بعنوان "الثورة بعيون الأطفال"، مع مسيرة وطنية للأطفال حاملى الأعلام وإذاعة الأغانى الوطنية بالموقع.

كما يقدم قصر ثقافة طنطا كرنفال للفنون الشعبية أمام ساحة القصر يعقبه افتتاح معرض للفنون التشكيلية، على هامش ملتقى الفنون التشكيلية الذى ينظمه القصر، ومحاضرة بعنوان 30 يونيه ثورة شعب، وتختتم بأمسية شعرية وأدبية احتفالاً بهذه المناسبة.

كما ينظم قصر ثقافة غزل المحلة عرضاً فنياً لفرقة غزل المحلة للموسيقى العربية أمام مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بينما ينظم قصر ثقافة المحلة معرض لرسوم الأطفال، ومعرض كتب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وعرض فنى لفرقة كورال أطفال المحلة على مسرح القصر.

ويقيم بيت ثقافة السنطة احتفالاً بالتعاون مع الشباب والرياضة بنادى السنطة الرياضى بتنظيم معرض فنون تشكيلية وعرض فيلم تسجيلى عن ذكرى الثورة، كما يعقد بيت ثقافة سعد الشاذلى ببسيون ندوة حول كتاب تاريخ الثورات المصرية يعقبه ورشة عمل فنية لرسوم الأطفال، كما ينظم بيت ثقافة قطور أمسية شعرية وأدبية بعنوان فى حب لشعراء قطور.


>- رفع درجة الاستعداد بمحافظة الإسماعيلية استعدادا للاحتفال بذكرى 30 يونيو
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى