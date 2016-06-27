ثقافة الغربية تنهى استعداداتها للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

أنهت مديرية الثقافة بالغربية استعداداتها، للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو من خلال إعداد برنامج ثقافى وفنى بكافة المواقع الثقافية بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى.

وأكد جابر سركيس مدير عام ثقافة الغربية فى تصريحات له، أنه عقد اجتماعاً ضم مديرى المواقع الثقافية المختلفة للترتيب للاحتفالات التى تأتى هذا العام فى جو رمضانى، وتركز على المشاركة الشعبية فى ميادين المحافظة، بالإضافة لعرض انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المواقع الثقافية مصاحبة بالأغانى الوطنية مع ضرورة وضع الأعلام على جميع المواقع الثقافية.

وأضاف سركيس، أن برنامج الاحتفال يتضمن معرضاً لرسوم الأطفال بقصر ثقافة الطفل بطنطا بعنوان "الثورة بعيون الأطفال"، مع مسيرة وطنية للأطفال حاملى الأعلام وإذاعة الأغانى الوطنية بالموقع.

كما يقدم قصر ثقافة طنطا كرنفال للفنون الشعبية أمام ساحة القصر يعقبه افتتاح معرض للفنون التشكيلية، على هامش ملتقى الفنون التشكيلية الذى ينظمه القصر، ومحاضرة بعنوان 30 يونيه ثورة شعب، وتختتم بأمسية شعرية وأدبية احتفالاً بهذه المناسبة.

كما ينظم قصر ثقافة غزل المحلة عرضاً فنياً لفرقة غزل المحلة للموسيقى العربية أمام مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بينما ينظم قصر ثقافة المحلة معرض لرسوم الأطفال، ومعرض كتب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وعرض فنى لفرقة كورال أطفال المحلة على مسرح القصر.

ويقيم بيت ثقافة السنطة احتفالاً بالتعاون مع الشباب والرياضة بنادى السنطة الرياضى بتنظيم معرض فنون تشكيلية وعرض فيلم تسجيلى عن ذكرى الثورة، كما يعقد بيت ثقافة سعد الشاذلى ببسيون ندوة حول كتاب تاريخ الثورات المصرية يعقبه ورشة عمل فنية لرسوم الأطفال، كما ينظم بيت ثقافة قطور أمسية شعرية وأدبية بعنوان فى حب مصر لشعراء قطور.

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