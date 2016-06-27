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الهجرة العراقية تستقبل فى بيجي 420 عائلة نازحة من الشرقاط بصلاح الدين

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الهجرة العراقية تستقبل فى بيجي 420 عائلة نازحة من الشرقاط بصلاح الدين الهجرة العراقية تستقبل فى بيجي 420 عائلة نازحة من الشرقاط بصلاح الدين
استقبلت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية فى مركز النازحين بقضاء بيجى 420 عائلة نازحة من قضاء الشرقاط شمالى محافظة صلاح الدين نتيجة العمليات العسكرية لتحرير القضاء من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.

وقال مدير قسم المحافظات الشمالية بالوزارة مهند صالح عبد الرحيم، فى تصريح صحفى، أن المركز استقبل العائلات النازحة، حيث تم توزيع المساعدات الاغاثية عليهم وتضمنت 420 سلة غذائية ومثلها سلة صحية ومياه.. لافتا إلى أن هناك الكثير من العوائل فى طريقها إلى تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

على صعيد آخر، دعت 120 منظمة من المجتمع المدنى بالعراق الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتهما والعمل على وفق تعهداتهما الموثقة لتوفير الحماية والأمن لسكان "ليبرتي" فى بغداد من "مجاهدى خلق" المعارضة للنظام الإيرانى.

وذكر رئيس تجمع ناشطى حقوق الإنسان على الشيخلى، فى بيان صحفى، أن النظام الإيرانى الحاكم فى طهران يرى أن الطريق للخروج من أزماته الداخلية هو تصدير الإرهاب والتطرف إلى العراق وسائر دول المنطقة والقضاء على معارضة "منظمة مجاهدى خلق" وطليعتها فى مخيم ليبرتى.

وطالب البيان بوضع حد لتدخلات النظام الإيرانى فى العراق، وتوفيرالحماية والأمن لسكان مخيم ليبرتى الذى يضم عناصر مجاهدى خلق الإيرانية.
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