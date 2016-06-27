وكيل رمضان يهاجم يول: تفعل ما لم يفعله جوزيه واكتب تعهدا على نفسك

وجه نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي رسالة قوية إلى مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي وذلك بعد تصريحه بشأن سعر اللاعب.

وكان محمود طاهر رئيس النادي الأهلي قد أكد أن " مارتن يول أخبرني أن قيمة رمضان صبحي من 7 إلى 8 مليون يورو. وهو يستحق ذلك والعرض الحالي أقل من ذلك". (طالع التفاصيل)

وقال نادر شوقي ردا على يول: "الكلام ليس بفلوس، إذا كنت تضمن أن تجلب عرضا بقيمة 10 مليون يورو لرمضان صبحي فلتفعل ذلك. أترك مهنتك كمدرب وأفعل ذلك".

وأضاف في تصريحات خلال برنامج (كلام في الجون) عبر إذاعة ميجا أف أم "مانويل جوزيه لم يعترض طوال مسيرته ولم يخرج ليتحدث عن سعر لاعب أو غيره".

وواصل "إذا فلتكتب تعهدا على نفسك وإذا لم تجلب عرضا بقيمة 10 مليون يورو فأترك رمضان يرحل بدون مقابل".

وتابع مستمرا في توجيه حديثه إلى مارتن يول "لا تقل تصريحات في الإعلام فقط لتوضح أننا لا نقدر على العمل والتسويق في مصر. وأوروبا بالكامل تعرف رمضان صبحي".

وأتم "إذا أتى لك عرضا من ستوك سيتي أو توتنام سترحل. الكل يرغب في مصلحته الشخصية".

شاهد الفيديو

طالع أيضا

وكيل رمضان يهاجم موقف الأهلي: اللاعب مستاء.. أين الاحترافية ولم أرى رئيسا لا ينفذ وعوده

وكيله لـ كلام في الجون: ستوك رفع عرضه المقدم لرمضان صبحي لـ50 مليون جنية