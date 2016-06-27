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الإنتاج يدخل المربع الذهبي بإسقاط المقاولون.. وأسوان يفوز على الداخلية‎

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الإنتاج يدخل المربع الذهبي بإسقاط المقاولون.. وأسوان يفوز على الداخلية‎ الإنتاج يدخل المربع الذهبي بإسقاط المقاولون.. وأسوان يفوز على الداخلية‎

حقق فريق أسوان فوزا نادرا على منافسه الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 33 من الدوري المصري يوم الأحد.

سجل هدف فوز أسوان اللاعب مؤمن عاطف في الدقيقة 27 من المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق أسوان رصيده إلى النقطة 35 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري وتجمد رصيد الداخلية عند النقطة 47 في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى حقق فريق اتحاد الشرطة الذي هبط لدوري الدرجة الثانية الفوز على المحلة الذي هبط أيضا، بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل أهداف الشرطة في هذه المباراة اللاعب يحيى توريه هدفين في الدقيقتين 19 و71، وعمرو كمال في الدقيقة 30.

ورفع الشرطة رصيده إلى النقطة 25 في المركز الـ16، ويظل المحلة في قاع الجدول برصيد 12 نقطة.

واستطاع فريق الإنتاج الحربي أن يحقق فوزا مثيرا على ضيفه المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب السلام.

وتقدم المقاولون في الدقيقة 56 عن طريق إسلام فؤاد ثم تعادل الإنتاج بهدف المهاجم صلاح أمين.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة حصل الإنتاج على ركلة جزاء بعد عرقلة شهاب الدين أحمد داخل منطقة الجزاء، نفذها محمود فتح الله بنجاح وسجل هدف الفوز.

بهذه النتيجة وصل الإنتاج الحربي إلى النقطة 52 وارتقى إلى المركز الرابع بينما تجمد رصيد المقاولون عند النقطة 38 في المركز الـ13.

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