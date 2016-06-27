الإسماعيلي لـ في الجول: كيف يحتفل مراقب المباراة بتتويج الأهلي بالدوري؟

رفض أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي ما تردد حول تحويل أحد أعضاء المجلس للتحقيق عقب مباراة الأهلي في الدوري المصري.

وكانت أنباء حول قرار من اتحاد الكرة بتحويل عضو مجلس إدارة الإسماعيلي للجنة الانضباط بسبب سبه لمجلس إدارة اتحاد الكرة بعد خسارة الدراويش 2-1 وتتويج الأهلي بالدوري المصري.

وقال الأعضاء الثلاثة الذين حضروا المباراة أحمد عبد الحليم وبديع أبو علي وحسين أبو السعود لـFilGoal.com في بيان مشترك: "لم يقم أحد بسب اتحاد الكرة لكننا طلبنا مراقب المباراة بإيقاف اللقاء عندما اقتحمت جماهير الأهلي الملعب".

وأضاف "طلبنا عدم استكمال المباراة إلا بعد خروج الجماهير وهذا حق أصيل ولم نتجاوز فيه ضد أي جهة أو مسؤول".

وأردف "مراقب المباراة الذي كتب في تقريره صدور تجاوزات من مسؤول في النادي قام بالاحتفال مع جماهير الأهلي ومسؤوليه عقب نهاية المباراة".

وتساءلوا "كيف على مراقب المباراة يفعل ذلك ولا يذكر الحقيقة فيما حدث على أرض الواقع".

وأتم أعضاء المجلس "نستنكر إحالة عضو مجلس الإدارة للجنة الانضباط لأن الجهة الوحيدة التي تملك هذا الحق هي الجمعية العمومية للنادي".