مستقبل حلمي - الغندور لـ في الجول: شخصية محترمة ولكن عليه الرحيل.. مرتضى لم يتدخل فنيا

كيف يرى الأزمة الأخيرة بين مرتضى منصور ومحمد حلمي؟ ومن سبب المشكلة؟ ومن يُدرب الزمالك مستقبلا؟ أسئلة من FilGoal.com يُجيب عنها خالد الغندور نجم الزمالك السابق.

مرتضى منصور رئيس النادي أعلن تحويل الجهاز الفني للفريق للتحقيق على خلفية الخلاف بينهما بشأن أزمات اللاعبين في المباراتين الأخيرتين أمام إنيمبا والمصري البورسعيدي.(طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com بمنح مرتضى منصور مهلة أخيرة لحلمي مع تفكير الأخير في الرحيل. (طالع التفاصيل)

وتحدث FilGoal.com مع خالد الغندور عن الأزمة قائلا: "في الوقت الحالي، أرى أن محمد حلمي عليه الرحيل".

وأوضح "هو مدرب جيد والزمالك أعطى له فرصة العمر وخصوصا بعد ابتعاده عن التدريب لفترة طويلة، فعاد للتدريبات وصنع اسما كبيرا له وخصوصا مع النتائج التي حققها. وفي حالة رحيله سيأتي له الكثير من العروض".

وأضاف "مما لا شك فيه إنه شخصية محترمة وقام بتوظيف محمد إبراهيم في مركزه الصحيح كصانع ألعاب. وعاد معه باسم مرسي وبدأ محمد عادل جمعة في الظهور بشكل جيد. ولكن مع رحيله نظرا لتوتر العلاقات الآن مع مرتضى منصور".

أخطاء محمد حلمي

وما الذي أخطا به محمد حلمي؟ يُجيب الغندور قائلا: "في أزمة أيمن حفني ومحمد كوفي".

وأكمل حديثه قائلا: "تم معاقبة كوفي وحفني في لقاء إنيمبا وتم الخصم من مستحقاتهم. فلماذا تم مواصلة معاقبتهم أمام المصري".

"أمام المصري فأنت لا تعاقب كوفي وحفني، بل تعاقب الزمالك بالكامل".

"كوفي أخطأ ولكنه في النهاية لاعب محترف أجنبي يريد مستحقاته. وتم نهاية الأزمة وتم عقابه أمام إنيمبا. فلماذا استمر الأمر أمام المصري".

وتابع "مرتضى منصور لم يتدخل فنيا. التدخل عندما يتم فرض لاعب ليس أساسيا وليس له دورا فنيا، ويتم المطالبة بتواجده كأساسي. وهذا الأمر ليس في كوفي وليس في حفني".

وأستكمل "لا يوجد أي أحد في مصر يقلل من فنيات حفني وكوفي. وتدخل مرتضى هنا كان لصالح الزمالك. تم عقاب الثنائي حفني وكوفي وانتهى الأمر فلماذا العند أمام المصري".

الحل والبديل

ويرى خالد الغندور أن محمد حلمي كان لابد أن يُكمل المشوار مع الزمالك ولكن ما حدث من توتر فأنه من "الطبيعي الآن أن يرحل. وإذا استكمل مشواره مع الفريق سيتم اتهامه بضعف الشخصية".

من البديل؟ يكمل الغندور حديثه مع FilGoal.com قائلا: "لا أرى أي مدرب مصري من الممكن أن يكون البديل المناسب في الزمالك".

"كنت أرى حسام حسن هو الأفضل في السابق ولكن الآن لا يمكن أن يأتي للنادي".

فلماذا؟ واصل الغندور حديثه "حسام حسن مرتبط بالمصري والمصري مرتبط بالمدرب ولن يرحل".

وأتم " حتى علاقته مع جماهير الزمالك أصبحت أقل الآن".

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