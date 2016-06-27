مدرب المنتخب لـ في الجول: الشناوي؟ الميزة في تشيلسي لن تكون في طريقة التدريب

ما الذي قد يستفاده أحمد الشناوي من الانتقال إلى تشيلسي في حال إتمام الاتفاق مع الزمالك؟ أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر يقدم نصائحه عبر FilGoal.com.

كانت صحيفة "صن" الإنجليزية قد أوردت أن تشيلسي قد يرغب في ضم الشناوي إذا رحل حارس الفريق الثاني أسمير بيجوفيتش. (طالع التفاصيل)

وقال ناجي لـFilGoal.com: "أولا، أتمنى أن تكون قائمة منتخب مصر كاملة من المحترفين، وأتمنى أن يحترف 30 حارسا مصريا في أوروبا".

وأوضح "بالتأكيد هذا سيعود بالنفع علينا في منتخب مصر، فالاحتراف سيفتح الباب لتطوير مستوى حراسنا".

ناجي أكمل "لا يوجد اختلاف في طرق التدريب بيننا وأوروبا، ولكن الاختلاف في أسلوب الحياة نفسها".

وأردف "هناك يطبقون الاحتراف بالمعنى الحرفي للكلمة، والنظام والدقة أساس اللعب هناك".

وتابع "أتمنى بالتأكيد احتراف أحمد الشناوي ليحقق الاستفادة الفنية من اللعب في دوري أقوى وليزيد من خبراته وبالتالي يستفيد منتخب مصر".

ثم أتم "وأيضا أتمنى احتراف محمد الشناوي وعصام الحضري، هذا سيزيد من قماشة الحراس الذين سأختار منهم".

وكان الحضري قد أعلن عن وصول عرض من أنطاليا سبور التركي لضمه. ( اقرأ تصريحاته )

ويرغب أيضا محمد الشناوي في موافقة ناديه بتروجيت على عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي. ( اقرأ تصريحاته )