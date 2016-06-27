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"مياه الشرب": تحسن ضخ المياه بمركز إطسا بعد استكمال خط العزب بالفيوم

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"مياه الشرب": تحسن ضخ المياه بمركز إطسا بعد استكمال خط العزب بالفيوم "مياه الشرب": تحسن ضخ المياه بمركز إطسا بعد استكمال خط العزب بالفيوم
أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تحسن حالة المياه بقرية المحمودية مركز إطسا التابعة لمحافظة الفيوم، بعد استكمال خط 1000 مللى متر العزب – قصر الباسل "المرحلة الثانية".

وقالت الشركة ردا على شكاوى انقطاع مياه الشرب بالمحمودية فى الفيوم وصفط اللبن فى الجيزة، إن قرية المحمودية تتغذى من محطة مياه العزب الجديدة والقرية تقع فى نهاية الشبكات.

يذكر أنه تم إدراج خط 800 مللى متر على 600 مللى متر قصر الباسل/دانيال ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام 2017.
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