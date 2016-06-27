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ضبط 9 سائقين للقيادة تحت تأثير المخدرات بأسوان

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ضبط 9 سائقين للقيادة تحت تأثير المخدرات بأسوان ضبط 9 سائقين للقيادة تحت تأثير المخدرات بأسوان
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، من ضبط 177 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك خلال حمله اليوم الواحد التى قامت بتنفيذها إدارة مرور أسوان بدائرة مركز كوم إمبو، واستهدفت ضبط المخالفات المرورية، والتحليل العشوائى للسائقين تحت تأثير المخدرات.

تضمنت الجهود ضبط 9 حالات إيجابية لتعاطى المخدرات، كما تم ضبط 24 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابة المختصة التحقيق.


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