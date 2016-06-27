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حبس عاطلين 4 أيام ضبط بحوزتهما 810 أقراص مخدرة بمصر القديمة

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حبس عاطلين 4 أيام ضبط بحوزتهما 810 أقراص مخدرة بمصر القديمة حبس عاطلين 4 أيام ضبط بحوزتهما 810 أقراص مخدرة بمصر القديمة
قررت نيابة القديمة برئاسة المستشار محمد حسين، رئيس النيابة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة فى منطقة مصر القديمة.

تمكنت مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط كل من "سعيد أ م " 38 سنة، عاطل، و"محمد خ ز" 22 سنة، عاطل، وبحوزتهما 810 أقراص مخدرة، وبمواجهتهما اعترف المتهمان بحيازتهما الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأنهما كانا فى طريقهما لترويج المخدرات على عملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8229 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.

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مصر 365

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