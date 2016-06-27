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سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى و 200 قرص مخدر بأسوان

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سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى و 200 قرص مخدر بأسوان سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى و 200 قرص مخدر بأسوان
تمكن رجال المباحث بقسم شرطة ثان أسوان، اليوم الاثنين، من القبض على عاطل بحيازته سلاح نارى وطلقات وكمية من الأقراص المخدرة، و 43 لفافة بانجو، وذلك خلال حملة تفتيشية بدائرة القسم، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة المختصة .

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسوان، عقب تقنين الإجراءات، القبض على المتهم " محمود . ج " 24 سنة عاطل، وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 مللى و 3 طلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط، و 200 قرص لعقار التامول المخدر، و كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام.

تحرر المحضر رقم 2066 لسنة 2016 م مخدرات إدارى قسم ثان أسوان، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


>سقوط عاطلين قبل ترويجهما 810 أقراص مخدرة فى مصر القديمة
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مصر 365

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