إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالخصوص فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من السيطرة على مشاجرة، أصيب خلالها ثلاث أشخاص بطلقات نارية، وذلك بسبب الخلافات مالية.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطاراً من العميد عمرو أدريس مأمور مركز الخصوص بالواقعة.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية نفق الرشاح دائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين كلاً من طرف أول "مينا ع م" 29 سنة صاحب مصنع ملابس ومقيم شارع مسجد صلاح الدين – دائرة القسم، و"طارق ع م" 40 سنه ترزى ومقيم بذات العنوان، مصاب برش خرطوش بالبطن، وضبط بحوزته سلاح نارى بندقيه خرطوش " شوت جن " مطموسة الأرقام، وبين طرف ثان "حسام الدين ح س" 20 سنة عامل بمصنع ملابس ملك الأول ومقيم بذات العنوان، مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى، و"مصطفى ا ع" 22 سنة عامل بمصنع ملابس ملك الأول ومقيم بالنورة – دائرة القسم مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى، و"ضياء س م" 28 سنة ترزى ومقيم بالمرج - القاهرة، مصاب بخدوش بالرقبة، و"محمد إ م" مكوجى ومقيم بالزرايب دائرة القسم، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفان حال مطالبة الثالث والرابع للأول بعض المستحقات المالية المتأخرة إبان عملهم لديه بالمصنع، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب محدثاً إصابته.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ذلك، وتم التصالح والتراضى فيما بين الطرفين، وتعهد الأول " مالك المصنع " بصرف المستحقات المالية المتاخرة للعاملين من الطرف الثانى بالمصنع، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6292 جنح قسم الخصوص لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابة.

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات فى قليوب

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