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أطعمة موسمية ينبغى تخزينها.. الخوخ والقرع المُر

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أطعمة موسمية ينبغى تخزينها.. الخوخ والقرع المُر أطعمة موسمية ينبغى تخزينها.. الخوخ والقرع المُر
مع حدوث التغيرات الموسمية، هناك بعض المواد الغذائية تكون جيدة للصحة، لكن تخزينها للموسم التالى يكون الأفضل نظرًا لتعاظم فائدتها عند تأخير تناولها.

وفى هذا الإطار يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" قائمة بالأطعمة التى يجب تخزينها فى موسم معين، لاحتوائها على مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية وتتضمن الآتى:

1- القرع المُر: ثبت علميًا أنه يحتوى على مواد مضادة للالتهابات ومضاد للفطريات والحساسية والفيروسات والطفيليات، والأهم من ذلك أن يتم استخدامه فى موسم نزلات البرد والأنفلونزا، ومن المعروف أن القرع المُر يساعد فى محاربة أمراض الجهاز التنفسى.

2- الخوخ: رطوبة الجو الزائدة ينتج عنها أضرار تلحق بفروة الرأس كتساقط الشعر وقشرة الرأس، ليس هناك طريقة أفضل لحماية نفسك من المشاكل الموسمية إلا من خلال تناول الخوخ، فإنه يحتوى على فيتامين سى وأ، كما أنه يساعد على ترطيب البشرة.

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