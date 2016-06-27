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تجديد حبس موظف تسبب فى قتل شاب فى حادث تصادم بطريق الأوتستراد

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تجديد حبس موظف تسبب فى قتل شاب فى حادث تصادم بطريق الأوتستراد تجديد حبس موظف تسبب فى قتل شاب فى حادث تصادم بطريق الأوتستراد
جدد قاضى معارضات محكمة جنح حلوان حبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامه بقتل شاب نتيجة تصادم سيارته الملاكى بدراجة الضحية النارية على طريق الأتوستراد - حلوان أثناء سيره بسيارته عكس الاتجاه.

كان قسم شرطة حلوان تلقى إخطارا من مستشفى النصر باستقبال جثة شاب يبلغ من العمر 22 سنة.

انتقل فريق من البحث الجنائى وتبين أن سيارة ملاكى فضى اللون صدمت، دراجة بخارية رقم " أ هـ ر 2136"، وهشمتها ما تسبب فى وفاة سائقها، كما تبين أن قائد السيارة كان يسير عكس الاتجاه فى نطاق عزبة زين بطريق الأتوستراد - حلوان فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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