اليوم.. النظر فى دعوى البنك الأهلى ضد المطرب حكيم لمطالبته بدفع نصف مليون جنيه

تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، دعوى البنك الأهلى ضد المطرب حكيم فى النزاع القضائى القائم بينهما، لمطالبته باسترداد نصف مليون جنيه.

وتعود وقائع النزاع إلى أن البنك الأهلى قد تقدم بدعوى قضائية فى سبتمبر الماضى للمحكمة، لمطالبة المطرب حكيم بسداد مبلغ 533.275 ألف جنيه حتى يوليو 2001 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 14.5% سنويًا.

وذكر البنك، أنه منح "حكيم" قرضًا قدره 356.250 ألف جنيه، بالإضافة إلى العوائد لمدة تبدأ من 1994 حتى 2001، وبلغ الرصيد المدين فى يوليو 2002 مبلغ 533.275 ألف جنيه، وامتنع "حكيم" عن السداد، وفقًا لما جاء بصحيفة دعوى البنك.

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