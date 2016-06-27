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نيابة أمن الدولة تتسلم ملف تسريبات الثانوية تمهيدا لإعادة استجواب المتهمين

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نيابة أمن الدولة تتسلم ملف تسريبات الثانوية تمهيدا لإعادة استجواب المتهمين نيابة أمن الدولة تتسلم ملف تسريبات الثانوية تمهيدا لإعادة استجواب المتهمين
تسلمت نيابة أمن الدولة العليا، ملف تحقيقات قضية تسريبات الثانوية العامة، تمهيدا لبدء التحقيق فيها وإعادة استجواب المتهمين، بعد أن أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة ملف القضية إليها.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة تحقيقات النيابة العامه فى قضية تسربيات امتحانات الثانوية العامه لنيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات فيها.

وقال بيان صادر من مكتب النائب العام، إنه فى إطار تحقيقات النيابة العامة بشأن التحقيقات فى تسربيات امتحانات الثانوية العامة، ونظرا للتداعيات الخطيرة، ومساس التسربيات بالمصالح العليا، والإضرار القومى للدولة فقد أمر النائب العام بإحالة ملف القضية إلى نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرخانى .

وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية قد أمرت بحبس كل من "هالة ى.م" زوجة "عاطف ع.م"، رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم محبوس على ذمة قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة وشقيتها "تهانى ى.م"، بالإضافة إلى "صباح_ع.م" ،والدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم النيابة.

النائب العام يحيل تحقيقات الثانوية العامة إلى نيابة أمن الدولة
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