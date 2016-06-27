حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 27 يونيو 2016

حظك اليوم العذراء ليوم الاثنين 27/6/2016

>حظك اليوم لبرج العذراء:

>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

برج الدلو حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

الدلو على الصعيد العاطفي

الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

برج السرطان حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

> برج السرطان على الصعيد المهن

برج السرطان على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

برج الأسد حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

برج القوس حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

برج الثور حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

> برج الثور على الصعيد المهنى

برج الثور على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

برج الحمل حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

>أبناء هذا البرج يعانون من بعض المشاكل على المستوى العملى منذ فترة كبيرة، لذلك حان الوقت حتى ليستعيدوا قواهم مرة أخرى ويستعيدون معها نشاطهم، ولن يحدث ذلك إلا إذا توقفوا فترة عن العمل وأخذوا إجازة طويلة تجدد طاقتهم مرة أخرى.>الحب من أكثر الأشياء التى ستقف إلى جوار هذا البرج وستجعله فى المقدمة وتشد من أزره حتى يتخطى هذه المشاكل والتكاسل الذى عانى منه، لذلك لا داعى للعصبية والتوتر والقلق المستمر بشأن الأمور العاطفية لأنها ستكون بأفضل حال.>يجب أن يلتزم هذا البرج بتعليمات الطبيب حتى لا يخرج عن السياق ويعرض نفسه وصحته إلى المشاكل.>للأسف يتراجع أبناء هذا البرج فى هذه الفترة فى عملهم ويعانون من التكاسل والتراخى لكن الإجازة والتوقف عن العمل سيعيدهم إلى مستواهم الأفضل، والحب سيكون من أهم العوامل الإيجابية التى تعيدهم إلى القمة مرة أخرى.>تكرار الأخطاء لا يعنى دائمًا أنك تتجاهلها فربما يكون عدم فهم المواقف والأشخاص كما ينبغى يؤدى إلى تكرار خطأك، لذلك حاول أن تطبق هذه القاعدة مع الأشخاص المحيطين بك فى نطاق العمل، وتأكد أن فكرة المؤامرات المسيطرة عليك طوال الوقت ربما تكون هى الاحتمال الأبعد لمعرفة لما ذك يكرر الأشخاص أخطائهم معك.>لا يمكن أن تتصور نفسك بدون مشاعر، سواء كانت مشاعر لصديق أو حبيب، أنت من الشخصيات التى تعشق الحب للحب، وتجرد مشاعرها من أى ضغوط حياتية من الممكن أن تعرقلها، فأنت تجيد تخيل العلاقات المثالية وتعطيها حجم كبير من تركيزك ومجهودك الذهنى، حاول أن تخرج من هذا الإطار وترجم مشاعرك إلى الواقع، حتى لا تصطدم بأحداث واقعية تزعجك.>حالتك الصحية مستقرة، وفكرة التنوع فى وجباتك ومكوناتها يزيد من قوة بنيانك وطاقتك، ولا تحتاج إلى شىء أكثر من ممارسة الرياضة، والنوم لساعات كافية حتى تزيد من قوة تركيزك، الإقلاع عن بعض العادات الصحية السيئة مثل التدخين وتناول المياه الغازية بكثرة ربما يتسبب فى زيادة وزنك فاحذر من ذلك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة هامة فى حياته يحدد من خلالها أشكال علاقاته بالأشخاص، فمولود الدلو من الشخصيات التى تجيد التأقلم مع عدد متنوع من الشخصيات لكنه يقف كثيراً عند بعض المواقف التى تضطره إلى مراجعة نفسه.>التوجه إلى زملائك بكلمات معسولة ربما يسهل عليك صعوبة الدخول فيما بينهم وتكوين صداقات جديدة بسهولة، والحاجة إلى التواجد الدائم مع الزملاء يساعدك على معرفة أسلوب التفكير الخاص بالعمل، ويثقل قوتك المهنية، تعامل مع الأوضاع المهنية بمرونة ولا تتعجل فى أخذ الخطوات.>الغيرة والمشاعر الملتهبة لا ينتقصان من شخصيتك فى العلاقة العاطفية، أنت من الشخصيات التى نادرًا ما تفصح عن مشاعرها لأحد لكن بركان العواطف الموجود داخلك يجعلك أكثر قدرة على مواجهة انتقادات البعض لك، ابقى كما أنت رومانسى هادئا كتوما محبا للحب.>وعكة صحية خفيفة تنتصر عليها بفضل الله وبفض تعودك على تناول المشوربات الدافئة والوجبات الصحية التى تساعد على تقوية جهازك المناعى وتجعله أكثر قدرة على مواجهة الأمراض، ولا تنس الإكثار من تناول الليمون وعصير البرتقال والفراولة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فرتة عملية مثمرة يكتسب من خلالها خبرات جديدة وتساعده شخصيته المرحة المحبة للأشخاص على الاندماج سريعاً مع الأجواء العملية دون اللجوء إلى افتعال مواقف بعينها.>الحياة العملية لمواليد برج الأسد متوترة قليلا، فعناك بعض زملائك يحاولون أن يؤذيك بدافع الغيرة، قد تصلك مكاسب مادية كبيرة خلال هذه الفترة نتيجة إقامة مشروع مهم سيضيف لحياتك المهنية الكثير.>حياة مواليد برج الأسد العاطفية تتعرض للتوتر، فأنت ستفاجئ بشق خفى فى شخصية شريكك سيجعل العلاقة أكثر اضطرابًا، لكن عليك إلا تتهمه بأنه فشل فى فهم طموحاتك واسعى لتحسين العلاقة .>لمواليد برج الأسد اهتم بصحتك، فعليك أن تتوقف عن تناول الطعام بشكل عشوائى إذا كنت ترغب فى التخلص من الأم المعدة التى تلاحقك فاتباع نظام غذائى صارم يمكن أن يشفيك فى غضون أيام قليلة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد انك فى انتظار عدد من الاخبار السعيدة، وستقوم بتحديد للقاء عدد من أصدقائك القدامى وهو ما سيبعث فى نفسك جرعة من الطاقة الايجابية.>الحياة العملية لمواليد برج القوس بذل الكثير من الجهد هذه الفترة حيث إن هناك بعض الزملاء يتابعونك وينتظرون أن تهمل بعض المهام وقد ينتهى بك الأمر فى ورطة مع رؤسائك.>حياة مواليد برج القوس العاطفية يبدو أن بها الكثير من العلاقات القصيرة كونك دائما تبحث عن العلاقات العابرة، عليك أن تحدد هدفك ومصير علاقتك مع شريكك حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار التى تفتقدها كثيرًا.>لمواليد برج القوس الصحية عليك أن تتبع طريق التدليل والعناية بنفسك، وأعلم انك اذا تجاهلت الشكاوى الصحية البسيطة الآن هذا قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن عليك اليوم ألا تتسرع فى اتخاذ أى قرار فكن دقيق، ومن الآن فصاعدًا، عليك ان تتبع فكرة التخطيط الجيد والمنظم.>لا تنتظر من أحد أن يكتشف كفاءتك فى العمل، بل أبرزها بنفسك من خلال أفكارك المبدعة التى تحتفظ بها دائمًا داخلك، لا تستمع إلى أصوات المحيطين بك خاصة غن دعتك على تغيير أسلوبك فى التفكير وانتظر حتى تتسنى لك الفرصة وتبرهن على قدراتك المميزة فى العمل.>تمتلك شخصية مميزة يصعب التعامل مع تفاصيلها، لكن الشخص الذى يفهمها سيكسب قلب حقيقى مدى الحياة، فبالرغم من الظاهر العصبى والمتهور الذى يظهر عليه مولود الثور، إلا أن داخله كتلة من الحنان والوفاء تجعله من أنقى الأشخاص الذى تقابلهم فى حياتك.>لا يمكن أن يستغنى مولود الثور عن العادات الجنونية فى حياته فهو دائماً محب للتطلع وتجربة ما هو جديد ما يجعله قابل للحوادث والإصابات بسبب تهوره، ويحتاج مولود الثور إلى الاستماع إلى صوت العقل فى بعض الأوقات والالتزام بمعايير السلامة حتى يتجنب حدوث مشكلات صحية له بسبب اندفاعه.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن تزداد ثقته بنفسه بعدما يتأكد أن الأشخاص حوله ليسوا كما يبدون له، وأن أفكاره المميزة تجعله مطمع لكثير من الأشخاص الذين لا يجيدون التعامل مع ذكاء الثور خاصة فى الأمور المهنية.>تقضى فى العمل وقتًا أكبر بكثير مما كنت معتادًا عليه فى الأيام القليلة الماضية وهو ما يتسبب فى إفساد مزاجك.

تحتاج خلال الأيام المقبلة إلى أن تشدد ميزانيتك والتأكد من الوفاء بجميع التزاماتك المالية وتحد من نفقاتك.

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

برج الحوت حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى..

برج الحوت على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

برج العقرب حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى

برج العقرب على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

برج الميزان حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

حظك اليوم برج الجدى الاثنين 27/6/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

>العديد من الأحداث تتراكم وتدفعك إلى الشعور بالغضب من شريك حياتك حتى على أبسط الأخطاء وهذا قد يجعلك تظهر سلوكيات سيئة كانت تدفع شريكك إلى الجنون والغضب فى وقتٍ سابق.>ما تشعر به من توتر يؤثر بالسلب على صحتك ويجعلك تؤدى مهامك اليومية بكسل وبشكل أبطأ من المعتاد وهذا يجعلك تشعر بالقلق والانزعاج على صحتك ولكن كل ما تحتاجه هو بعض الاسترخاء والهدوء والراحة.>حالتك المعنوية جيدة وهذا يمنحك الكثير من الطاقة ويدفعك لتحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات وهو ما يجعل حالتك المعنوية تزداد تحسنًا.>لديك قدرات مهنية مميزة وأفكار متجددة دائماً، لكن الكسل المسيطر عليك فى معظم حالاتك يجعلك دائماً فى مقدمة الأشخاص الذين يستقبلون انتقادات الآخرين، لا يمكن أن يتخلى مولود الحوت عن المبررات لكن النهاية دائماً لا تكون فى صالحه، خاصة إن كان مخطئ فى تقدير الأمور.>الاستغناء عن بعض الأشخاص فى حياتك لا يعد خسارة بقدر ما يعد مكسب لنفسك، أنت من الشخصيات التى يسهل خداعها بالكلام المعسول أو المواقف الظاهرية، لكن الحقيقة دائمًا ما تكون صادمة لك، وتحتاج إلى وقت طويل حتى تكتسب مهارة اكتشاف حقيقة الأشخاص مبكرًا قبل أن تصطدم بهم.>أن تعانى من مشكلات صحية ليس بالضرورة مؤشر عل ضعف حالتك الصحية، أنت تحتاج إلى متابعة مستمرة مع الطبيب والالتزام بالقواعد الغذائية السليمة حتى تتجنب الوقوع فى مشكلات الأنيميا ونقص المناعة ونقص الفيتامينات فى جسمك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يتعامل مع الأشخاص فى محيط عمله بنوع من الترفع بعدما حدثت مواقف كثيرة أثبتت له أن الأشخاص ليسوا كما يبدو أن معادنهم الحقيقة تحتوى على كثير من النواقص التى تحتاج إلى طريقة مختلفة فى التعامل معها.>لا تندم على الوقت الذى أضعته فى عمل ربما لم يكن الأفضل لك، لكن الفترة التى قضيتها ستعطيك العديد من الدروس التى ستثقل بها خبرتك العملية، أنت من الشخصيات التى تفضل الحلول المختلفة والبسيطة دائماً، فعليك أن تتمسك بذكائك فى التعامل مع المواقف المتعددة دون ان تستمع لحديث أحد.>الحاجة إلى الحب تقودك أحيانًا إلى ارتكاب حماقات مع بعض الأشخاص الذين تتوهم إنك تحمل لهم مشاعر فى قلبك، لكن الحقيقة دائماً تكتشفها عندما تجلس بمفردك وتفكر بشكل حقيقى فيما تشعر به، الحاجة إلى التواجد مع الأصدقاء والأشخاص المقربين أصبحت ضرورية الآن حتى تعبر من هذه الفترة.>الاستغناء عن بعض العقاقير التى اعتدت عليها دون أوامر من الطبيب تضعك فى مرحلة خطرة، فى كثير من الأحيان تكون انتكاسة المرض أقوى من المرض نفسه، حاول أن تتخلص من التصرف دون استشارة من أحد حتى لا تدفع ثمن ذلك قريبًا.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته العاطفية مابين مشاعر المندفعة نحو الحب بشدة، والمشاعر الكارهة للدخول فى علاقة عاطفية جديدة بسبب الظروف التى مررت بها من قبل.>قد تنجح فى عقد اتفاق مهنى ناجح يجعلك تحقق إنجازًا كبيرًا فى العمل، أو تعقد شراكة جديدة ولكن كن حذرا قبل تشكيل الشراكة، هناك احتمالات أن سعر الفائدة يرتفع فى منتصف مهمة العمل وسيكون الخيار الأفضل هو أن توقع عقدًا قانونيًا صحيحًا.>جاذبيتك اليوم لا تقاوم خاصة بالنسبة لأولئك الذين يرافقونك السفر اليوم، وربما تجد بينهم الحب أخيرًا.>الجلوس بطريقة غير صحيحة قد يؤدى إلى آلام فى منطقة الرقبة اليوم. تستطيع أن تستخدم وسادة لدعم ظهرك أثناء الجلوس. هذه الآلام قد تسبب انخفاضا فى طاقتك اليوم والتى قد تتداخل مع قدرتك على العمل سواء فى المنزل أو مكان العمل.>أنت شديد الحماس اليوم لتغيير الأشياء من حولك ولكنك بحاجة للتفكير الهادئ لتقرر ما إذا كانت الأشياء التى تريد تغييرها تحتاج إلى تغيير أم لا.>تعانى من أزمة مالية كبيرة هذه الأيام يبدو أنها للأسف لن تنفرج قريبًا فقط أصبر وحاول أن تطور من أدواتك فى العمل وتثبت قدرتك على العمل الجاد وذلك من شأنه أن يعزز موقفك وقد تحصل على مكافأة أو ترقية تساعدك على تخطى تلك الأزمة.>صوت العقل ليس دائمًا صحيح عليك أن تستمتع بعلاقتك مع الشريك ولا تفكر كثيرًا حتى لا يضيع منك شخص يحبك بصدق استمع إلى صوت قلبك عزيزى الجدى هذه الأيام فسوف يرشدك للطريق الصحيح.>برج الجدى على الصعيد الصحي:

يبدو أن التقلبات الجوية مازالت تؤثر عليك بالسلب كثيرًا هذه الأيام قد تعانى من بعض الحساسية المفاجئة أو المشاكل الصدرية عليك الحذر وعدم التردد فى استشارة الطبيب المختص عن الشعور بأى آلام مفاجئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

حظك اليوم الجوزاء يوم الاثنين 27/6/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>تعانى من بعض المشاكل العائلية المفاجئة وعليك التعامل معها بحكمة حتى تمر بسلام. الوضع متأزم أيضًا على صعيد العمل التزم الصبر هذه الأيام لكى تنتقل إلى فترة أكثر استقرارًا ونجاح.>خلافات مع بعض الزملاء فى العمل قد ينتج عنه أزمة بسيطة مع مديرك فى العمل، حاول أن تتعامل مع الأمر بهدوء أكثر، ولا تعطى مساحة كبيرة لهذه المشاكل حتى لا يكون لهذا مردود سيئ عليك.>علاقتك بالحبيب جيدة جدًا ولكنك فى الفترة الماضية أهملت كثيرًا ولم تعد تجلس معه وتتحدث إليه، حاول أن تعيد ترتيب أوراقك معه واستمع إليه جيدًا وكن حذر اتجاه أى تصرف قد يغضبه منك.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى صحتك، ومن أهم النصائح أن تحصل على قسط كافِ من النوم، ويفضل أن تأخذ إجازة طويلة من العمل حتى تستعيد الصحة.>يتوقع علماء الفلك أنك ستمر بالكثير من الأزمات خلال الفترة المقبلة، لا تدع الوقت يمر دون أن تعرف كيف يمكن أن تتحكم فى مجريات هذه الأمور التى قد تقودك إلى أزمة أكبر مما كنت تتوقع.