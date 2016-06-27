حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 27 يونيو 2016

حظك اليوم العذراء ليوم الاثنين 27/6/2016
>حظك اليوم لبرج العذراء:
>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:
>أبناء هذا البرج يعانون من بعض المشاكل على المستوى العملى منذ فترة كبيرة، لذلك حان الوقت حتى ليستعيدوا قواهم مرة أخرى ويستعيدون معها نشاطهم، ولن يحدث ذلك إلا إذا توقفوا فترة عن العمل وأخذوا إجازة طويلة تجدد طاقتهم مرة أخرى.
حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:
>الحب من أكثر الأشياء التى ستقف إلى جوار هذا البرج وستجعله فى المقدمة وتشد من أزره حتى يتخطى هذه المشاكل والتكاسل الذى عانى منه، لذلك لا داعى للعصبية والتوتر والقلق المستمر بشأن الأمور العاطفية لأنها ستكون بأفضل حال.
حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:
>يجب أن يلتزم هذا البرج بتعليمات الطبيب حتى لا يخرج عن السياق ويعرض نفسه وصحته إلى المشاكل.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>للأسف يتراجع أبناء هذا البرج فى هذه الفترة فى عملهم ويعانون من التكاسل والتراخى لكن الإجازة والتوقف عن العمل سيعيدهم إلى مستواهم الأفضل، والحب سيكون من أهم العوامل الإيجابية التى تعيدهم إلى القمة مرة أخرى.
برج الدلو حظك اليوم الاثنين 27/6/2016
>برج الدلو على الصعيد المهني:
>تكرار الأخطاء لا يعنى دائمًا أنك تتجاهلها فربما يكون عدم فهم المواقف والأشخاص كما ينبغى يؤدى إلى تكرار خطأك، لذلك حاول أن تطبق هذه القاعدة مع الأشخاص المحيطين بك فى نطاق العمل، وتأكد أن فكرة المؤامرات المسيطرة عليك طوال الوقت ربما تكون هى الاحتمال الأبعد لمعرفة لما ذك يكرر الأشخاص أخطائهم معك.
الدلو على الصعيد العاطفي
>لا يمكن أن تتصور نفسك بدون مشاعر، سواء كانت مشاعر لصديق أو حبيب، أنت من الشخصيات التى تعشق الحب للحب، وتجرد مشاعرها من أى ضغوط حياتية من الممكن أن تعرقلها، فأنت تجيد تخيل العلاقات المثالية وتعطيها حجم كبير من تركيزك ومجهودك الذهنى، حاول أن تخرج من هذا الإطار وترجم مشاعرك إلى الواقع، حتى لا تصطدم بأحداث واقعية تزعجك.
الدلو على الصعيد الصحى:
>حالتك الصحية مستقرة، وفكرة التنوع فى وجباتك ومكوناتها يزيد من قوة بنيانك وطاقتك، ولا تحتاج إلى شىء أكثر من ممارسة الرياضة، والنوم لساعات كافية حتى تزيد من قوة تركيزك، الإقلاع عن بعض العادات الصحية السيئة مثل التدخين وتناول المياه الغازية بكثرة ربما يتسبب فى زيادة وزنك فاحذر من ذلك.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة هامة فى حياته يحدد من خلالها أشكال علاقاته بالأشخاص، فمولود الدلو من الشخصيات التى تجيد التأقلم مع عدد متنوع من الشخصيات لكنه يقف كثيراً عند بعض المواقف التى تضطره إلى مراجعة نفسه.
برج السرطان حظك اليوم الاثنين 27/6/2016
> برج السرطان على الصعيد المهن
>التوجه إلى زملائك بكلمات معسولة ربما يسهل عليك صعوبة الدخول فيما بينهم وتكوين صداقات جديدة بسهولة، والحاجة إلى التواجد الدائم مع الزملاء يساعدك على معرفة أسلوب التفكير الخاص بالعمل، ويثقل قوتك المهنية، تعامل مع الأوضاع المهنية بمرونة ولا تتعجل فى أخذ الخطوات.
برج السرطان على الصعيد العاطفى
>الغيرة والمشاعر الملتهبة لا ينتقصان من شخصيتك فى العلاقة العاطفية، أنت من الشخصيات التى نادرًا ما تفصح عن مشاعرها لأحد لكن بركان العواطف الموجود داخلك يجعلك أكثر قدرة على مواجهة انتقادات البعض لك، ابقى كما أنت رومانسى هادئا كتوما محبا للحب.
على الصعيد الصحى
>وعكة صحية خفيفة تنتصر عليها بفضل الله وبفض تعودك على تناول المشوربات الدافئة والوجبات الصحية التى تساعد على تقوية جهازك المناعى وتجعله أكثر قدرة على مواجهة الأمراض، ولا تنس الإكثار من تناول الليمون وعصير البرتقال والفراولة.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فرتة عملية مثمرة يكتسب من خلالها خبرات جديدة وتساعده شخصيته المرحة المحبة للأشخاص على الاندماج سريعاً مع الأجواء العملية دون اللجوء إلى افتعال مواقف بعينها.
برج الأسد حظك اليوم الاثنين 27/6/2016
>برج الأسد على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج الأسد متوترة قليلا، فعناك بعض زملائك يحاولون أن يؤذيك بدافع الغيرة، قد تصلك مكاسب مادية كبيرة خلال هذه الفترة نتيجة إقامة مشروع مهم سيضيف لحياتك المهنية الكثير.
على الصعيد العاطفي:
>حياة مواليد برج الأسد العاطفية تتعرض للتوتر، فأنت ستفاجئ بشق خفى فى شخصية شريكك سيجعل العلاقة أكثر اضطرابًا، لكن عليك إلا تتهمه بأنه فشل فى فهم طموحاتك واسعى لتحسين العلاقة .
برج الأسد على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الأسد اهتم بصحتك، فعليك أن تتوقف عن تناول الطعام بشكل عشوائى إذا كنت ترغب فى التخلص من الأم المعدة التى تلاحقك فاتباع نظام غذائى صارم يمكن أن يشفيك فى غضون أيام قليلة.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد انك فى انتظار عدد من الاخبار السعيدة، وستقوم بتحديد للقاء عدد من أصدقائك القدامى وهو ما سيبعث فى نفسك جرعة من الطاقة الايجابية.
برج القوس حظك اليوم الاثنين 27/6/2016
>برج القوس على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج القوس بذل الكثير من الجهد هذه الفترة حيث إن هناك بعض الزملاء يتابعونك وينتظرون أن تهمل بعض المهام وقد ينتهى بك الأمر فى ورطة مع رؤسائك.
على الصعيد العاطفي:
>حياة مواليد برج القوس العاطفية يبدو أن بها الكثير من العلاقات القصيرة كونك دائما تبحث عن العلاقات العابرة، عليك أن تحدد هدفك ومصير علاقتك مع شريكك حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار التى تفتقدها كثيرًا.
برج القوس على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج القوس الصحية عليك أن تتبع طريق التدليل والعناية بنفسك، وأعلم انك اذا تجاهلت الشكاوى الصحية البسيطة الآن هذا قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن عليك اليوم ألا تتسرع فى اتخاذ أى قرار فكن دقيق، ومن الآن فصاعدًا، عليك ان تتبع فكرة التخطيط الجيد والمنظم.
برج الثور حظك اليوم الاثنين 27/6/2016
> برج الثور على الصعيد المهنى
>لا تنتظر من أحد أن يكتشف كفاءتك فى العمل، بل أبرزها بنفسك من خلال أفكارك المبدعة التى تحتفظ بها دائمًا داخلك، لا تستمع إلى أصوات المحيطين بك خاصة غن دعتك على تغيير أسلوبك فى التفكير وانتظر حتى تتسنى لك الفرصة وتبرهن على قدراتك المميزة فى العمل.
برج الثور على الصعيد العاطفى
>تمتلك شخصية مميزة يصعب التعامل مع تفاصيلها، لكن الشخص الذى يفهمها سيكسب قلب حقيقى مدى الحياة، فبالرغم من الظاهر العصبى والمتهور الذى يظهر عليه مولود الثور، إلا أن داخله كتلة من الحنان والوفاء تجعله من أنقى الأشخاص الذى تقابلهم فى حياتك.
على الصعيد الصحى
>لا يمكن أن يستغنى مولود الثور عن العادات الجنونية فى حياته فهو دائماً محب للتطلع وتجربة ما هو جديد ما يجعله قابل للحوادث والإصابات بسبب تهوره، ويحتاج مولود الثور إلى الاستماع إلى صوت العقل فى بعض الأوقات والالتزام بمعايير السلامة حتى يتجنب حدوث مشكلات صحية له بسبب اندفاعه.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن تزداد ثقته بنفسه بعدما يتأكد أن الأشخاص حوله ليسوا كما يبدون له، وأن أفكاره المميزة تجعله مطمع لكثير من الأشخاص الذين لا يجيدون التعامل مع ذكاء الثور خاصة فى الأمور المهنية.
برج الحمل حظك اليوم الاثنين 27/6/2016
>برج الحمل على الصعيد المهني:
>تقضى فى العمل وقتًا أكبر بكثير مما كنت معتادًا عليه فى الأيام القليلة الماضية وهو ما يتسبب فى إفساد مزاجك.
تحتاج خلال الأيام المقبلة إلى أن تشدد ميزانيتك والتأكد من الوفاء بجميع التزاماتك المالية وتحد من نفقاتك.
على الصعيد العاطفي:
>العديد من الأحداث تتراكم وتدفعك إلى الشعور بالغضب من شريك حياتك حتى على أبسط الأخطاء وهذا قد يجعلك تظهر سلوكيات سيئة كانت تدفع شريكك إلى الجنون والغضب فى وقتٍ سابق.
برج الحمل على الصعيد الصحي:
>ما تشعر به من توتر يؤثر بالسلب على صحتك ويجعلك تؤدى مهامك اليومية بكسل وبشكل أبطأ من المعتاد وهذا يجعلك تشعر بالقلق والانزعاج على صحتك ولكن كل ما تحتاجه هو بعض الاسترخاء والهدوء والراحة.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>حالتك المعنوية جيدة وهذا يمنحك الكثير من الطاقة ويدفعك لتحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات وهو ما يجعل حالتك المعنوية تزداد تحسنًا.
برج الحوت حظك اليوم الاثنين 27/6/2016
>برج الحوت على الصعيد المهنى..
>لديك قدرات مهنية مميزة وأفكار متجددة دائماً، لكن الكسل المسيطر عليك فى معظم حالاتك يجعلك دائماً فى مقدمة الأشخاص الذين يستقبلون انتقادات الآخرين، لا يمكن أن يتخلى مولود الحوت عن المبررات لكن النهاية دائماً لا تكون فى صالحه، خاصة إن كان مخطئ فى تقدير الأمور.
برج الحوت على الصعيد العاطفى
>الاستغناء عن بعض الأشخاص فى حياتك لا يعد خسارة بقدر ما يعد مكسب لنفسك، أنت من الشخصيات التى يسهل خداعها بالكلام المعسول أو المواقف الظاهرية، لكن الحقيقة دائمًا ما تكون صادمة لك، وتحتاج إلى وقت طويل حتى تكتسب مهارة اكتشاف حقيقة الأشخاص مبكرًا قبل أن تصطدم بهم.
على الصعيد الصحى
>أن تعانى من مشكلات صحية ليس بالضرورة مؤشر عل ضعف حالتك الصحية، أنت تحتاج إلى متابعة مستمرة مع الطبيب والالتزام بالقواعد الغذائية السليمة حتى تتجنب الوقوع فى مشكلات الأنيميا ونقص المناعة ونقص الفيتامينات فى جسمك.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يتعامل مع الأشخاص فى محيط عمله بنوع من الترفع بعدما حدثت مواقف كثيرة أثبتت له أن الأشخاص ليسوا كما يبدو أن معادنهم الحقيقة تحتوى على كثير من النواقص التى تحتاج إلى طريقة مختلفة فى التعامل معها.
برج العقرب حظك اليوم الاثنين 27/6/2016
>برج العقرب على الصعيد المهنى
>لا تندم على الوقت الذى أضعته فى عمل ربما لم يكن الأفضل لك، لكن الفترة التى قضيتها ستعطيك العديد من الدروس التى ستثقل بها خبرتك العملية، أنت من الشخصيات التى تفضل الحلول المختلفة والبسيطة دائماً، فعليك أن تتمسك بذكائك فى التعامل مع المواقف المتعددة دون ان تستمع لحديث أحد.
برج العقرب على الصعيد العاطفى
>الحاجة إلى الحب تقودك أحيانًا إلى ارتكاب حماقات مع بعض الأشخاص الذين تتوهم إنك تحمل لهم مشاعر فى قلبك، لكن الحقيقة دائماً تكتشفها عندما تجلس بمفردك وتفكر بشكل حقيقى فيما تشعر به، الحاجة إلى التواجد مع الأصدقاء والأشخاص المقربين أصبحت ضرورية الآن حتى تعبر من هذه الفترة.
على الصعيد الصحى
>الاستغناء عن بعض العقاقير التى اعتدت عليها دون أوامر من الطبيب تضعك فى مرحلة خطرة، فى كثير من الأحيان تكون انتكاسة المرض أقوى من المرض نفسه، حاول أن تتخلص من التصرف دون استشارة من أحد حتى لا تدفع ثمن ذلك قريبًا.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته العاطفية مابين مشاعر المندفعة نحو الحب بشدة، والمشاعر الكارهة للدخول فى علاقة عاطفية جديدة بسبب الظروف التى مررت بها من قبل.
برج الميزان حظك اليوم الاثنين 27/6/2016
>برج الميزان على الصعيد المهني:
>قد تنجح فى عقد اتفاق مهنى ناجح يجعلك تحقق إنجازًا كبيرًا فى العمل، أو تعقد شراكة جديدة ولكن كن حذرا قبل تشكيل الشراكة، هناك احتمالات أن سعر الفائدة يرتفع فى منتصف مهمة العمل وسيكون الخيار الأفضل هو أن توقع عقدًا قانونيًا صحيحًا.
على الصعيد العاطفي:
>جاذبيتك اليوم لا تقاوم خاصة بالنسبة لأولئك الذين يرافقونك السفر اليوم، وربما تجد بينهم الحب أخيرًا.
برج الميزان على الصعيد الصحي:
>الجلوس بطريقة غير صحيحة قد يؤدى إلى آلام فى منطقة الرقبة اليوم. تستطيع أن تستخدم وسادة لدعم ظهرك أثناء الجلوس. هذه الآلام قد تسبب انخفاضا فى طاقتك اليوم والتى قد تتداخل مع قدرتك على العمل سواء فى المنزل أو مكان العمل.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>أنت شديد الحماس اليوم لتغيير الأشياء من حولك ولكنك بحاجة للتفكير الهادئ لتقرر ما إذا كانت الأشياء التى تريد تغييرها تحتاج إلى تغيير أم لا.
حظك اليوم برج الجدى الاثنين 27/6/2016
>برج الجدى على الصعيد المهني:
>تعانى من أزمة مالية كبيرة هذه الأيام يبدو أنها للأسف لن تنفرج قريبًا فقط أصبر وحاول أن تطور من أدواتك فى العمل وتثبت قدرتك على العمل الجاد وذلك من شأنه أن يعزز موقفك وقد تحصل على مكافأة أو ترقية تساعدك على تخطى تلك الأزمة.
على الصعيد العاطفي:
>صوت العقل ليس دائمًا صحيح عليك أن تستمتع بعلاقتك مع الشريك ولا تفكر كثيرًا حتى لا يضيع منك شخص يحبك بصدق استمع إلى صوت قلبك عزيزى الجدى هذه الأيام فسوف يرشدك للطريق الصحيح.
>برج الجدى على الصعيد الصحي:
يبدو أن التقلبات الجوية مازالت تؤثر عليك بالسلب كثيرًا هذه الأيام قد تعانى من بعض الحساسية المفاجئة أو المشاكل الصدرية عليك الحذر وعدم التردد فى استشارة الطبيب المختص عن الشعور بأى آلام مفاجئة.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>تعانى من بعض المشاكل العائلية المفاجئة وعليك التعامل معها بحكمة حتى تمر بسلام. الوضع متأزم أيضًا على صعيد العمل التزم الصبر هذه الأيام لكى تنتقل إلى فترة أكثر استقرارًا ونجاح.
حظك اليوم الجوزاء يوم الاثنين 27/6/2016
>برج الجوزاء على الصعيد المهنى..
>خلافات مع بعض الزملاء فى العمل قد ينتج عنه أزمة بسيطة مع مديرك فى العمل، حاول أن تتعامل مع الأمر بهدوء أكثر، ولا تعطى مساحة كبيرة لهذه المشاكل حتى لا يكون لهذا مردود سيئ عليك.
برج الجوزاء على الصعيد العاطفى
>علاقتك بالحبيب جيدة جدًا ولكنك فى الفترة الماضية أهملت كثيرًا ولم تعد تجلس معه وتتحدث إليه، حاول أن تعيد ترتيب أوراقك معه واستمع إليه جيدًا وكن حذر اتجاه أى تصرف قد يغضبه منك.
على الصعيد الصحى
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى صحتك، ومن أهم النصائح أن تحصل على قسط كافِ من النوم، ويفضل أن تأخذ إجازة طويلة من العمل حتى تستعيد الصحة.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك أنك ستمر بالكثير من الأزمات خلال الفترة المقبلة، لا تدع الوقت يمر دون أن تعرف كيف يمكن أن تتحكم فى مجريات هذه الأمور التى قد تقودك إلى أزمة أكبر مما كنت تتوقع.