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قيثارة الراحل برينس تباع بأكثر من 137 ألف دولار

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الأحد 26-06-2016 23:05

اشترى أحد هواة الآلات الموسيقية، قيثارة المغني الأميركي الراحل برينس روجر نيلسون Prince Rogers Nelson ، بـ 137 ألفاً و500 دولار، في مزاد علني، أقيم بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكشف بيان صادر عن دار Heritage للمزادات العلنية، أنَّ قيثارة برينس الصفراء اللامعة، التي عزف بها في أشهر حفلاته في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، بيعت في المزاد الذي أقيم بمدينة بيفرلي هيلز، في الجانب الغربي لمدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

وأشار البيان إلى أن القيثارة اشتراها مالك نادي " Indianapolis Colts " لكرة القدم الأمريكية جيم إرساي Jim Irsay الهاوي لجمع الآلات الموسيقية والتحف الفريدة.

وكان برينس قد توفي في 21 أبريل الماضي، عن عمر ناهز 57 عاماً، وباع خلال مسيرته الفنية، أكثر من 100 مليون نسخة من ألبوماته الـ 36.

 

 

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