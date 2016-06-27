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إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس على "الصحراوى الشرقى" ببنى سويف

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إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس على "الصحراوى الشرقى" ببنى سويف إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس على "الصحراوى الشرقى" ببنى سويف
أصيب منذ قليل، 11 شخصا فى حادث انقلاب اتوبيس بالقرب من نفق أببو صالح على الطريق الصحراوى الشرقى شمال بوابة مدينة بنى سويف.

ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف، الضحايا مصابين بكسور وكدمات وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إلى مستشفى بنى سويف الجامعى، لتلقى العلاج اللازم .

دلت التحريات الأولية، وأقوال المصابين إن اتوبيس قادم من القاهرة متجة الى مدينة الفشن، انقلب بالقرب من نفق أبوصالح على الطريق الصحراوى الشرقى نتج عنه الإصابات السابقة .


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