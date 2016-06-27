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قيادى إخوانى يعترف: "مشروع النهضة" كان وهما والجماعة فشلت فى حكم مصر

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قيادى إخوانى يعترف: "مشروع النهضة" كان وهما والجماعة فشلت فى حكم مصر قيادى إخوانى يعترف: "مشروع النهضة" كان وهما والجماعة فشلت فى حكم مصر
شن أحمد مطر القيادى بجماعة الإخوان، هجوما على قيادة الجماعة، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين حكم الإخوان فى وبين الحكم في تركيا ، معترفا بأن التنظيم فشل فى حكم البلاد.

كما اعترف فى تصريحات عبر أحد القنوات التابعة لجماعة الإخوان، بأن مشروع النضهة الذى أعلنت عنه جماعة الإخوان ليس مشروعًا حقيقيًا وكان وهما ، وأن الجماعة تسرعت في الإعلان عنه.

وأوضح أن الجماعة فشلت في إدارة التنظيم والسياسة، لافتا إلى أن الإخوان عليها أن تعترف بأنها جماعة من المسلمين وليست جماعة المسلمين.

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