لندن بعد التصويت.. مستقبل ضبابي مغلف بالكثير من التكهنات

أوضح الخبراء الاقتصاديون في كلية لندن للأعمال أن احتمال تدني مستوى الاقتصاد البريطاني جراء تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى الكثير من النتائج كانخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 4 بالمئة، وخوض سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي.

وفي هذا السياق، توقع ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن لإدارة الأعمال، أنه إلى جانب انخفاض الإنتاج والعمالة، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد اضطرابات مالية كبرى.

حيث قال: "يسجّل عجز الحساب الجاري الآن نسبة تصل من 6-7 بالمئة بتمويل تدفقاتٍ رأسمالية غير مستقرة، وقد يشهد المدى القريب حدوث مخاطر تشمل انهياراً في سوق العقارات، في العاصمة لندن على الأقل، وانخفاضاً شديداً في سعر الصرف".

العقار أول من سيدفع الثمن والشركات ستعيد ترتيب أوراقها

وأضاف: "تذهب أكثر من 50 بالمئة من صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، لذا فإن انهيار التجارة سيؤثر سلباً على الصادرات وعلى ديناميكية الاقتصاد أيضاً".

كما أوضحت ليندا يو، الأستاذة المساعدة في كلية لندن لإدارة الأعمال، أن النتائج ستؤدي أيضاً إلى حالة من التخبط تزامناً مع دخول المملكة المتحدة في فترة طويلة من المفاوضات مع الشركاء التجاريين؛ حيث قالت: "نحن الآن في مواجهة عامين أو أكثر من المجهول، في الوقت الذي تسعى به المملكة المتحدة إلى التفاوض وتحديد موقعها الجديد في الاقتصاد العالمي".

وأضافت الأستاذة المساعدة ليندا: "ينبغي أن تكون الأولوية الكبرى في جدول السياسة التأكيد على استعداد السياسات النقدية والمالية لتقديم المساعدة التي تضمن الاستقرار وتمنع حدوث أي تقلبات من تلك العملية، ما أعنيه هو أنه على بنك إنكلترا والخزينة الملكية، على سبيل المثال، أن يستعدا ويتأهبا بشكل جيد لمواجهة أي صدمات أو انهيارات قد تحدث قريباً".

من جانبه أكد غريغ كلارك خبير تنمية المدن في مركز بروكينغز للدراسات ان "بعض الشركات التي تعتبر لندن منصة للتعامل مع السوق الموحدة الاوروبية ستنقل قسما على الاقل من مراكزها الى مدن اخرى من الاتحاد الاوروبي".

وابلغ مصرف اول هو الاميركي "جاي بي مورغان" الذي يوظف 16 الف شخص في المملكة المتحدة، منذ الجمعة انه قد ينقل وظائف الى خارج البلاد.

وبحسب وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني، فان خمس النشاط المصرفي العالمي يتركز في لندن، وفي حال هروب المصرفيين، فان ذلك سيشكل ضربة قاسية للمدينة حيث يؤمن القطاع المالي ثلث الوظائف، اي 1,25 مليون فرصة عمل.

وتشكل الخدمات بمجملها 85% من الوظائف في العاصمة، وقد حل هذا القطاع بصورة كاملة محل القطاع التصنيعي الذي شكل لفترة طويلة مكمن قوة المدينة.

وأعلن رئيس بلدية لندن العمالي صادق خان "امر جوهري ان نبقى جزءا من السوق الموحدة"، داعيا الى الاخذ بتصويت مدينته خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول كيفيات الخروج.

وفي مؤشر إلى هذه المخاوف الكبيرة، جمعت عريضة اطلقت على شكل مزاح للمطالبة بخروج لندن من المملكة المتحدة، اكثر من 140 الف توقيع.

لكن بالرغم من هذه المخاوف، يرى كلارك ان من المحتمل في نهاية المطاف "ألا يكون عدد الوظائف التي ستفقدها (لندن) هائلا، لأن الشركات ستعيد ترتيب أمورها بدل أن تغادر تماما" وفي مطلق الأحوال "ستبقى لندن موقعا جيدا لتأمين الخدمات للأسواق العالمية".

ولا شك أن المدينة التي سجل إجمالي ناتجها الداخلي زيادة بنسبة 3,3% العام الماضي بالمقارنة مع 2,3% في مجمل البلاد، تملك ميزات كفيلة بضمان حفاظها على هذا الموقع، فهي تتكلم الانكليزية، لغة الاعمال العالمية، وهي منفتحة على العالم وتتسم بثقافة غنية. كما ان تنظيمها الألعاب الأولمبية عام 2012 وما واكب ذلك من استثمارات ولا سيما في وسائل النقل، أعطاها انطلاقة هائلة.

وفي حال انتقل المصرفيون ذوو العائدات الطائلة وغيرهم من الأجانب إلى فرانكفورت، فإن ذلك سينعكس سلبا على قسم كامل من الاقتصاد يستند الى قدرتهم الشرائية العالية، من الوكالات العقارية الرفيعة المستوى الى المدارس الخاصة الراقية.

وأول من سيدفع الثمن قد يكون القطاع العقاري، ورأت مجموعة الدراسات "هومتراك" المتخصصة في هذا القطاع ان "العقارات السكنية في لندن هي التي ستتاثر باكبر قدر بقرار الخروج من الاتحاد الاوروبي" معتبرة ان "التجربة تثبت ان الصدمات الخارجية ادت الى تراجع حجم الايرادات بنسبة تصل الى 20%" في هذا المجال.

ومثل هذه التطورات ستشكل ضغطا يدفع الى تراجع الاسعار، ما سيكون في نهاية المطاف نبأ سارا للعديد من الزبائن المحتملين المهتمين بالشراء او الايجار، في مدينة حيث اسعار العقارات باهظة وقيمة المنتجات ترتفع حاليا بوتيرة 13% في السنة.

ولفت كلارك في سياق سلسلة الايجابيات الى مكسب محتمل، موضحا ان "لندن قد تشكل فرصة لتنويع النشاطات بنظر المستثمرين الراغبين في المراهنة ضد الاتحاد الاوروبي مع الاستفادة رغم ذلك من فرص النمو التي تتيحها اوروبا".

عربيا ، قال مصرف الإمارات المركزي إن المؤسسات المالية في الإمارات لن تتأثر نظرا للارتباط المحدود بين النظام المالي في دولة الإمارات والنظام المالي في بريطانيا.

وأشار المصرف في بيان له تداولته بعض الصحف الإماراتية أن البنوك العاملة في الإمارات لا تعتمد على السوق الأجنبي للمعاملات ما بين المصارف في تمويل ميزانياتها ويظهر الصافي المجمع لمعاملاتها في هذا السوق وضعا إيجابيا.

ونوه المركزي إلى أنه سوف يستمر شأنه شأن كافة المصارف المركزية الرئيسية في مراقبة التطورات نظرا للتبعات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن نتيجة التصويت خاصة التطورات التي يمكن أن تؤثر على إقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما هوت بورصة مصر فى تعاملات الأحد على نحو حاد متأثرة بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي ،واوقفت إدارة البورصة التعامل على نحو 70 ورقة مالية في الدقائق الأولى من جلسة التداولات بسبب هبوطها الحاد.

تحذيرات متعددة أطلقها اقتصاديون جمعت بعض الأصوات التي طالبت بالبقاء