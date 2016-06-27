أمير الشرقية ينوه بضرورة استحداث طرق حديثة للتواصل مع الشباب

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة أمس المدير التنفيذي لفرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية د. خالد بن محمد البديوي والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء، اطلع سموه على عرض مرئي عن مشروع "نسيج" الهادف إلى تعزيز التلاحم الوطني من أجل بناء مستقبل واعد.

ونوه سموه بضرورة استحداث طرق حديثة للتواصل وكذلك برامج جاذبة ومؤثرة لاستقطاب فئة الشباب، والتركيز على تدريب المدربين، والاستفادة من العلماء والمفكرين السعوديين، والتقنيات الحديثة لإيصال المعلومة بطريقة تواكب التطور التقني الذي نعيشه.

وأكد سموه أهمية تسخير وتوفير البرامج التي تتوافق مع ما يتطلع له النشء والشباب، وكذلك جميع الفئات العمرية، لتلامس الجوانب التي تأثر في المجتمع وتجاوز الصعوبات.