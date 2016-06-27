«تطوير الرياض» تستعد للاحتفال بالعيد في ساحات قصر الحكم والبجيري

أكملت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبمتابعة عضو الهيئة ورئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة م. إبراهيم بن محمد السلطان جميع الاستعدادات لانطلاقة فعاليات الاحتفال الرسمي بعيد الفطر.

وعملت الهيئة على تجهيز ساحات منطقة قصر الحكم لاحتضان فعاليات هذه التظاهرة الدينية الثقافية خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الفطر.

ويتميز برنامج احتفال العيد لهذا العام بطابع التجدد والشمول والتنوع، حيث يحفل بكثير من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية المختلفة.

منطقة قصر الحكم

وظلت منطقة قصر الحكم تحتضن فعاليات العيد لأكثر من 20 عاماً، حيث لبست حلتها وازدانت باللوحات المضيئة، وتمت إضاءة ساحاتها والشوارع المؤدية إليها احتفاءً وابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

وشكّلت الهيئة فريق عمل متكاملا من الخبراء والمختصين اضطلع بتجهيزات ساحات منطقة قصر الحكم، وسيواصل مهامه في الاشراف على تنظيم الفعاليات ومتابعتها منذ انطلاقتها وحتى اختتامها، بهدف أن تعم فرحة العيد السعيد مواطني مدينة الرياض والمقيمين بها وزوارها من داخل المملكة وخارجها.

وستشهد ساحة المصمك والتي تعد من الساحات الرئيسة في منطقة قصر الحكم، الافتتاح الرسمي للاحتفال عبر عدد من الفعاليات الثقافية والتراثية المهمة، تشمل العرضة السعودية التي تقيمها فرقة الدرعية للفنون الشعبية، وعرضاً مرئياً بعنوان "ذاكرة الرياض" يرصد حركة التطوّر المتسارعة التي شهدتها العاصمة في سبيل اختصار الزمن وتحقيق مستويات عليا من النمو والازدهار، إضافة لفلكلور السامري وفعالية الشعر والرواية الشعبية.

كما تحتضن ساحة ميدان العدل بقصر الحكم سوقاً للأسر المنتجة بمشاركة 48 أسرة منتجة موزعة على ثلاث مناطقة مطلة على ميدان العدل، وتشمل مساحة ترفيهية ابتكارية للطفل تتضمن أربع خيام تعليمية هي (خيمة الطبيب، وخيمة العالم، وخيمة الفنان، وخيمة الإعلامي)، يشرف عليها عدد من المختصين في تلك المجالات، لإكساب الطفل المعلومة بشكل تفاعلي يحاكي الواقع.

وستشهد الساحة أيضاً عددا من الفعاليات الترفيهية الجاذبة لكافة أفراد الأسرة والملبية لاحتياجاتهم الترفيهية والتعليمية والاقتصادية والثقافية في الوقت ذاته. وقد تم تجهيز الميدان بشاشات للنقل الحي للفعاليات المقامة في ساحة المصمك التي ستشهد فعاليات العرضة السعودية.

احتفالات الدرعية التاريخية

وفي السياق ذاته، أكملت الهيئة استعدادها لتنظيم احتفالات العيد في حي البجيري بالدرعية التاريخية للعام الثاني على التوالي، بوصفه معلماً حضارياً بارزاً يزين العاصمة الرياض، ويجسد تاريخها ويحكي امجاد إنسان هذه البلاد الطيبة، مما يجعل للفرح بهذه المناسبة طعماً خاصاً ممزوجاً بعبق التاريخ والأصالة.

وسيحتضن حي البجيري خلال أيام الاحتفالات الثلاثة عدداً من الفعاليات الترفيهية المتنوعة، مع توفير خدمات الزوار المساندة بشكل متكامل، بحيث يتم توزيع هذه الفعاليات في مناطق مختلفة من الحي.

وأكملت الهيئة التجهيزات بالحي ووفرت كافة الاحتياجات الفنية والتشغيلية الضرورية لاحتضان هذه المناسبة، لا سيما تهيئة مناطق الفعاليات الرئيسة وتجهيزها بمنصات العرض، وكراسي الجلوس، والأنظمة السمعية والبصرية، وخدمات مشغلي الحفل.

وقد تم تجهيز ساحة البجيري بعدد 1260 مقعداً لمتابعة الفعاليات بساحة البجيري وحديقة المطوية، إضافة إلى الجلسات التي سيوفرها أصحاب المطاعم والمقاهي الذين سيشاركون في هذه الفعاليات، مما يجعل من ساحة البجيري عرضاً تفاعلياً لكثير من الأنشطة التراثية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية المتنوعة.

ومن أبرز الفعاليات التي سيحتضنها الحي، خيمة المدهال والتي يشارك فيها مجموعة من أبرز الرواة والمنشدين والشعراء، وهناك فعالية "مرسم الأطفال" وهي عبارة عن منطقة رسم تفاعلي للأطفال وتقديم لوح المعايدة المرسومة بمشاركة الزوار، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل الفنية والتعليمية برعاية "جادة آما للفنون"، كما سيشاهد الزوار جولات للشخصيات الاستعراضية.

وفي ساحة البجيري سيستمتع الزوار أيضاً بمشاهدة عرض السيرك المصغر وألعاب الخفة والبالون ومهارات كرة القدم، وفيلم الأطفال "أنقذ جول"، وغيرها من الفعاليات الشيقة.

أما في موقع حديقة المطوية سيكون هناك مسرح للأطفال لتقديم العروض مثل مسرحية السنافر وعرض مباريات كرة القدم وبعض المسيرات التفاعلية للأطفال والمسابقات، كما سيتم تركيب عدد من الشاشات في موقع الحديقة لنقل الفعاليات المقامة ضمن باقي مناطق الحي، وستتوفر في كافة أرجاء الحي عدد من أكشاك الطعام وعربات المأكولات المتنقلة لتلبية متطلبات الزوار المختلفة.

الأمير فيصل بن بندر

م. إبراهيم السلطان