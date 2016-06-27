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ولي ولي العهد للرئيس الأميركي: مباحثاتنا ستسهم في تعميـق العلاقـات وتعزيـز التعاون المشـترك

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بدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس زيارة إلى فرنسا، في أعقاب زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية استغرقت عدة أيام، حيث يلتقي بفخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وعدد من المسؤولين الفرنسيين، لبحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

وبعث ولي ولي العهد برقية شكر لفخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إثر مغادرته الولايات المتحدة أشاد فيها بالعلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، والتي تشهد مزيدا من التطور في المجالات كافة، وأكد سموه أن المباحثات التي تمت خلال الزيارة ستسهم في تعميق هذه العلاقات ومتانتها، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفخامتكم.

ووقع الأمير محمد بن سلمان، ووقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا جيتس الخيرية السيد بيل جيتس، اتفاقية تعاون لتدريب القيادات التي تعمل في المجال الخيري، ونقل أفضل وسائل الحوكمة إلى المؤسسات الخيرية في المملكة وتطوير منتجات العمل الخيري في المملكة.

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