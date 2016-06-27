أمنيون وشرعيون وتربويون: أساليب نفسية مبتكرة جعلت من أبنائنا مطية للمتطرفين

أ. د. عبدالرحمن الردادي

أجمع مختصون أمنيون وشرعيون وتربويون أن جريمة الحمراء دقت المسمار الأخير في نعش التنظيمات الإرهابية المتسترة برداء الإسلام وعرتها أمام الجميع، لاسيما المتعاطفين مع جهادهم المزعوم، بعد أن تجاوز شابان في مقتبل العمر جميع الخطوط الحمراء وحدود الإنسانية فضلاً عن الديانة، بقتلهما والدتهما ومحاولة قتل والدهما وشقيقهما، مؤكدين أن الإرهاب لن يكسب الحرب ورسائل الدم والقتل والتفجير والتدمير ستواجه بالتصدي لها من جميع أفراد وفئات ومؤسسات المجتمع.

كوّنوا أرضاً خصبة في عقول غضة.. وبذروا العنف والتطرف من خلال مواقع الإنترنت

ودعا المختصون الإعلام العالمي إلى التوقف عن وصف "داعش" بالدولة الإسلامية، حتى لا يستغله الإرهابيون ويكسبون تعاطف من يظنون أن الحرب ضد الإسلام، محذرين من تراجع دور بعض الأسر في وضع حد لانشقاق الأبناء وارتمائهم فكرياً في محضن الإرهاب، حتى وصولهم للقيام بعمليات قد تكون الأسرة مرماه الأول، وحذر تربويون من تهميش علماء النفس والاجتماع والتركيز على الجانب الوعظي الديني فقط، وردم هذه الهوة التي تسببت في ضعف تحصين الجيل.

أكبر جريمتين في الإسلام

وأكد أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية أ. د. عبدالرحمن الردادي: أن ما يبثه أصحاب الفكر الضال وأرباب الإرهاب في عقول الشباب ليس من الإسلام في شيء، فالتطرف والإرهاب صناعة مزيفة من أعداء الدين، هدفها ضرب الإسلام الحقيقي وتشويه صورته، وقد نتج عن هذا الفكر التكفيري جريمة شنيعة وحادثة فظيعة لا يقبلها العقل الإنساني؛ حيث أقدم توأمان على قتل والدتهما ومحاولة قتل والدهما وأخيهما، فكيف قاما بقتل من كان سبباً في وجودهما بعد الله، بل كيف كانا وقت إيقاع هذه الجريمة البشعة بوالديهما، كيف نسيا أنهما سهرا الليالي لراحتهما، كيف نسيا أنهما اللذان لا يهنآن بعيش في حال مرضهما، فأي نجاح أو فلاح في الدنيا والآخرة لمن جمع بين أكبر جريمتين في الإسلام وهما: عقوق الوالدين وإزهاق النفس في أجل الشهور بزعم التدين والجهاد.

وأردف: إن الإسلام عظّم حق الوالدين أيما تعظيم، فقد قرن الله تعالى حقه مع حق الوالدين، كما قرن الله شكره سبحانه مع شكر الوالدين، وأمرنا الله عز وجل بتخير اللفظ الجميل والقول الحسن عند مخاطبتهما، ونهانا عن التأفف من أي شيء نراه أو نسمعه منهما، فما أعظم هذا الدين وأجله، حيث عَظَم الله قدر الوالدين ورفع من مكانتهما، ولن نجد صلة قوية البنيان متينة الأساس كصلة الوالدين بولدهما، فالوالدان هما سبب وجود الابن وأصل حياته بعد الله، فيجب على الابن أن يكون مع والديه على ما يقتضيه المقام في حقهما من الأدب والتذلل والتواضع لهما، وحسن الخلق ولين الجانب وبذل المعروف، ولم يفرق الإسلام في ذلك بين كونهما مسلمين أو كافرين، لكن هذه الفئة الضالة تقدم خدمة لأعداء الإسلام وهي تشويه صورة الإسلام السمحاء بأعمالهم الشنيعة وجرائمهم النكراء.

إقناع فكري وعقارات هلوسة

وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية د. أنور عشقي: لاحظنا أن كثيراً من الإعلام العالمي يحاول بسذاجة وصف "داعش" بالدولة الإسلامية، هذا الوصف ينعكس أثره على بعض الضعفاء، والذين ليس لهم حصيلة كبيرة من الثقافة، فيعتقدون أن الحرب على الإسلام، وأن واجبهم الدفاع عنه، والذين يتعاطفون أو ينخرطون مع هذا التنظيم الإرهابي إما أن يكونوا من المغرر بهم، أو مجرمين هربوا من العدالة، كما أن "داعش" تستخدم أسلوباً في غسيل الأدمغة لا يعتمد على مجرد الإقناع الفكري، بل يستخدم دعاته عقارات الهلوسة التي تجعل الشخص يفقد الإحساس بكل الروابط بما فيها دينه، ومحضنه الأول والأساس الوالدان، الأسرة، الأصدقاء، الوطن ككل، وهذا يدفع باتجاه البحث عن حلول جذرية تعتمد على دراسات دقيقة في هذا الجانب.

وتابع: المملكة هي الدولة الوحيدة التي تحارب "داعش" بطريقة إستراتيجية، وقد سجلت نجاحات كبرى في تطويقه وحصاره وردعه، مع أنها المستهدف الأول منه، والحمد لله فإن الداعشيين لم يتمكنوا من تحقيق أدنى هدف لهم وهو إحداث البلبلة والفوضى داخل بلادنا، ولا شك بأن هذا التنظيم في حالة صعبة وتراجع كبير، وهو يحاول إثبات وجوده وتأثيره من خلال تكليف المنضوين تحته القيام بأعمال إجرامية أو إرهابية، ومنها الاعتداء على الوالدين، وهي جريمة عظيمة بكل المقاييس لا يستطيع أحد وصف بشاعتها.

وأضاف عشقي أن الأجهزة الأمنية قامت بدورها كاملاً، ولكن بقيت جهات أخرى يجب أن تتحرك بجهد مضاعف، وفي مقدمتها المنابر التعليمية والدينية والإعلامية والمختصين في علمي النفس والاجتماع، كما أن الأسر بحاجة إلى مزيد من التثقيف والحث على الترابط الوثيق، والملاحظة والمراقبة والإبلاغ في وقت مبكر قبل أن تستفحل الأمور وتصل إلى حد الجريمة، موجهاً رسالة إلى دعاة هذا الفكر بأن يتقوا الله، فالعمر قصير والخلود هو ما بعد الموت، والأحرى ألا يسعى من لديه عقل بأن يخلد في نار جهنم، وهو يستطيع النجاة بالانفكاك عن هذه التنظيمات المتطرفة، وليكن في علم الإرهابيين بأنهم لن يكسبوا الحرب بل سيظلمون أنفسهم وأتباعهم.

أرض خصبة في عقول غضة

بدوره، ذكر الأكاديمي والتربوي د. محمد الذبياني أن جريمة الحمراء هزت مكامن العقل والروح واقشعرت لها الأبدان من هولها، فكيف يقدم أبناء على قتل آبائهم وأمهاتهم وأقربائهم ولم يطرف لهم جفن، وهم يقومون بتلك الجريمة النكراء وكأنهم يتقربون إلى الله بدمائهم، ما الذي أوصل هؤلاء الشباب إلى هذه الدرجة من التوحش والعنف، سؤال نطرحه من خلال مجال واسع من التكهنات عن سبب تلك الحالة، فهل مناهجنا التعليمية هي السبب، أم أن رتم حياتنا الاجتماعية له دور في وصول هؤلاء إلى أتون التطرف.

وتابع: أكاد أجزم أنه ليس لما سبق دور في ذلك، ولكن السبب هو أن هؤلاء المتطرفين كوّنوا أرضاً خصبة وعقولا غضة ليغرسوا فيها أناساً تخصصوا في سياسة الإجرام، فبذروا العنف والتطرف من خلال مواقع الإنترنت المفتوحة على مصراعيها من غير رقابة ولا تصد لها من قبل المتخصصين في مجالي علم النفس والاجتماع؛ حيث إن البعض يرتكز على خطبة وعظية، أو درس في مسجد، أو برنامج في وسيلة إعلامية، ويحسب نفسه أنه قام بالوقوف تجاه ذلك المد الخطير الذي عصف ببعض شبابنا، بينما أن القائمين على تجنيد هؤلاء الشباب للزج بهم في أتون العنف يتبعون أساليب نفسية مبتكرة في كيفية سبر أغوار نفوس ذلكم الشباب ومعرفة مكامن توجههم، فيبدؤون في الولوج إلى حياتهم وعقولهم وهنا تحل الكارثة، فيصبح أبناؤنا مطية سهلة لهؤلاء المتطرفين فيوجهونهم كيفما يشاؤون.

خبراء التطرف يعرفون فريستهم

وأردف د. الذبياني أن خبراء التطرف يعرفون فريستهم جيداً، فهم يستهدفون صغار السن ممن ليس لهم تجارب عميقة في الحياة، أو الذين يشعرون بأنهم لديهم أفكار تصادم قيم المجتمع الذي يعيشون فيه، أو الانطوائيين الذين يسهل اجتذابهم من خلال مغريات يتم استجلابهم من خلالها، أو حتى المتدينين الذين لديهم تزمت في أفكارهم؛ حيث لا يقبلون آراء الناصحين أو توجيهات العلماء الوسطيين ويتبعون ذوي الأفكار المتطرفة؛ حيث يرونهم مثالاً وقدوة، بل ويبنون لهم حاجزاً نفسياً قوياً كي لا يتقبل هؤلاء الشباب المغرر بهم نصحاً أو إرشاداً.

وتابع أن هناك مصطلحات يتم تسويقها في بعض الأحيان من خلال وسائل الإعلام، مثل حرية التفكير أو حرية التعبير أو تحرير العقل، فهي وإن كانت مصطلحات فضفاضة في معانيها إلا أن هناك من جعلها طريقاً لجعل الشباب أكثر تفلتاً في التعاطي مع من حولهم، ولو أنها حصرت في مناط الشرع لكانت جميلة وأفرزت جيلاً متفهماً ومتقبلاً للآخرين، ولكن البعض جعلها ميداناً يرتع فيه كل من يرى نفسه مفكراً أو مصلحاً، يتبعه قطيع من الدهماء من الذين يسهل انقيادهم لأي ناعق يخرج عن مألوف الدين الحنيف.

وأضاف: لكي نواجه الفكر المتطرف لا بد أن تتضافر جهود المنظومات المسؤولة عن تربية الشباب، فالعائلة مثلاً عليها مسؤولية كبيرة من حيث المراقبة الدائمة لأحوال أبنائهم ومعرفة مع من يتعاطون من خلال المواقع الإلكترونية، إضافة إلى الجلوس معهم وتجاذب أطراف الحديث الذي ينطوي على المصارحة المتبادلة، وعدم تسفيه أفكارهم حتى ولو كانت خارجة عن المألوف، بل يجب مناقشتها معهم بالحوار الهادف الذي ينقض عرى ما ارتبط في عقولهم من تشويش أو فكر منحرف، إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الهوايات التي يحبونها أو يميلون إليها، وعدم تركهم فريسة سهلة لأفكار التطرف التي يقتبسونها من مواقع التواصل الاجتماعي.

فجوة بين علماء الدين والنفس

وأكد الأكاديمي والتربوي د. محمد الذبياني ضرورة مناقشة المنشأة التربوية -سواء أكانت مدرسة أم جامعة- الطلاب في المشاكل التي تعترضهم، من خلال مسارات تربوية تهتم أولا بميول الطالب وتوجهاته، إضافة إلى اختيار القدوة الصالحة لتوجيه الطلاب نحو المسارات الإيجابية، والحرص على عدم وجود المثال التربوي السيئ الذي يقحم الطلاب في مجادلات عقيمة في أمور الدين أو تصنيفات شاذة لأبناء المجتمع، وأن يكون هناك تواصل قوي بين علماء الدين المشهود لهم بالفكر النير مع علماء النفس والاجتماع، ليتم دراسة هذا الفكر الدخيل على مجتمعنا، وأن يكون ذلك التواصل حقيقياً ولا أن يكون فقط لإثبات الوجود، فحقيقة هناك فجوة بين علمائنا المتخصصين في أمور الدين وبين علماء النفس والاجتماع أدى إلى التهميش وعدم بناء جسور الثقة بينهم.

وقال: اليوم يجب أن يتوحد الجميع، خاصة إذا أردنا أن نوقف ذلك المد من التطرف والعنف الذي عصف بعقول شبابنا، راجياً من المختصين في مجال علم النفس اكتشاف الأساليب النفسية التي يعتمدها دهاقنة هذا الفكر، والوقوف ضدها وتعريتها وبيان الشرور التي تكتنفها، ويجب أن يتكاتف جميع مكونات المجتمع لمحاربة هذا الفكر المتطرف وتجفيف منابعه، كما يجب مراقبة ومحاربة كل المواقع المأجورة أو التي تجند الشباب، حتى ولو أدى ذلك إلى تجنيد منظومة كاملة من المختصين في المواقع الإلكترونية لمتابعة ذلك، كما أن بلادنا مقبلة على رؤية مباركة هي رؤِية 2030م، وعماد تلك الرؤية هي سواعد شبابنا الخير، والذي سيكون لهم شأن إيجابي في مستقبلها، لذلك فإن المحافظة على شبابنا من الأفكار الدخيلة عليه يضمن لنا بناءً شامخاً ورؤية تسير على نهج التقدم والازدهار.

د. أنور عشقي

د. محمد الذبياني