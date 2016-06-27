أخبار عاجلة

القبض على فتاة تضاجع 50 رجلاً يوميًا مقابل 50 جنيهاً «صور» -
تعيين جورستش عضوًا في المحكمة العليا الأمريكية بعد معركة شرسة -
ضياء رشوان يدعو إلى العمل بسياسة أعمق لمواجهة ظاهرة الإرهاب -
إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر في قضية تحالف دعم الشرعية -
جامعة أسوان تفتتح معمل اختبارات مواد البناء -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة المرقسية يزيدنا إصرارًا على استئصال الإرهاب -
16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مريضة جازان ذات الـ٣٠٠ كلم تصل نجران

Google+ Print
مريضة جازان ذات الـ٣٠٠ كلم تصل نجران مريضة جازان ذات الـ٣٠٠ كلم تصل نجران

وصلت مريضة سمنة جازان سعادة سويدي ٧٠ عاماً ذات الـ٣٠٠ كلم إلى منطقة نجران، عصر أمس، عبر طائرة الإخلاء الطبي.

وكان في استقبالها في مطار نجران الإقليمي كادر طبي متخصص من مركز السمنة في مستشفى الملك خالد في منطقة نجران، وتم نقلها بواسطة إسعاف مجهز إلى المستشفى وتنويمها في العناية المركزة الحديثة، وتولى الفريق الطبي إجراءات الفحوصات الطبية الأولية من تحاليل مخبرية وإشاعات طبية وتقييم الحالة.

وعبر علي سويدي الابن الأكبر للمريضة عن سعادته بسرعة استجابة مستشفى الملك خالد بنجران بقبول حالة والدته في مركز السمنة المتخصص لإنقاذ والدته من السمنة المفرطة، مشيراً إلى أن الأمل تجدد عند رؤية التجهيزات الطبية الحديثة والإمكانيات والكوادر الطبية التي تعاملت مع والدته بعد أن عجزت كثير من المستشفيات في إنقاذها.

وتقدم بالشكر لوزير الصحة د. توفيق الربيعة ولإدارة مستشفى الملك خالد بنجران على الاستجابة السريعة في قبول حالة والدته.

بدوره، أوضح المشرف العام على مستشفى الملك خالد بنجران استشاري جراحات المناظير والسمنة المفرطة د. عبده بن حسن الزبيدي، أن المريضة تعاني من الضغط والسكر والربو الحاد ومشاكل كبيرة في التنفس.

وأضاف أنها ترقد حالياً في العناية المركزة الحديثة وستخضع لبرنامج عدائي متكامل وحمية طبية وعلاج تنفسي وطبيعي مكثف والعديد من الفحوصات الطبية الشاملة وتهيئتها قبل العملية التي تعد من العمليات عالية الخطورة.

نقلت عبر طائرة الإخلاء الطبي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية