ننشر جدول مباريات دور الـ 8 لدورة اليوم السابع الرمضانيه بـ"الصيد"

انتهى دور المجموعات لدورة "اليوم السابع" الرمضانية السادسة، المقامة حالياً على ملاعب نادى الصيد بالدقى، ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الثمانية مساء اليوم الاثنين.

وجاء جدول مباريات دور الـ 8 كالتالى..

"الأبطال" أول المجموعة الأولى ضد "الكمين" ثانى المجموعة الثالثة.

"الفك المفترس" أول المجموعة الثالثة ضد "قوى الشر" ثانى المجموعة الأولى.

"نجوم السابع" أول المجموعة الثانية ضد "برلمانى" ثانى المجموعة الرابعة.

"الشواكيش" أول المجموعة الرابعة ضد "شومينج" ثانى المجموعة الثانية.

أشرف على مباريات اليوم الكابتن صالح عبد الحميد، وأدار اللقاءات طاقم الحكام المكون من وليد الديب، وأحمد صلاح، وعبدالله عكاشة وأشرف السيد، ووائل عبد الله، ويترأس اللجنة المنظمة الناقد الرياضى عصام شلتوت ونائباه عمر الأيوبى، وعادل عقل.



>ننشر نتائج اليوم السادس لدورة "اليوم السابع" الرمضانية بـ"الصيد"