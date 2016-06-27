مديرية الشباب والرياضة تنظم إفطارا وأمسية دينية لـ150 من الأيتام فى قنا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا برئاسة محمد الفنجرى وكيل الوزارة بقنا بالتنسيق والإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، تحت إشراف المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أمس الأحد، إفطارا رمضانيا وأمسية دينية للأيتام، وذلك بمقر نزل شباب مديرية الشباب والرياضة بمدينة قنا.

حضر الإفطار 150 من الأيتام بالتنسيق ومديرية التضامن الاجتماعى وعدد من دور الأيتام والجمعيات الأهلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وإشراف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

إعادة تشغيل المرحلة الأولى من كوبرى المحطة بقنا أمام حركة السيارات

>