طبق سلطة مثالى للصائمين.. بإضافة السبانخ والرمان

فى رمضان وبعد صيام 16 ساعة يعكف الصائمون على التهام كميات كبيرة من الطعام ظنًا منهم أنه يعوضون ما فقدوه طوال النهار ولكن دائمًا يصابون بالتخمة بسبب التهام كميات كبيرة من النشويات والدهون ما يسبب لهم مشاكل فى الجهاز الهضمى وتتفاقم معها أمراض القلب والأوعية الدموية.>ونحن هنا سنحدد طبق سلطة غير تقليدى يمكن البدء به فى الإفطار بعد طبق شوربة ساخن ويصلح لتعويض الصائم بكل العناصر المفقوده أثناء الصيام خاصة المعادن والفيتامينات ويعيد نشاط وحيوية الجسم ويصلح لكل الأشخاص سواء طبيعيين أو مرضى بأمراض مزمنة.

أولاً يجب إضافة المكونات التقليدية للسلطة مثل الطماطم والخيار والقليل من البصل الأخضر ولكن لابد من إضافة مواد مضادة للأكسدة وتساعد على الهضم وتطهر الجهاز الهضمى وتنشط الكبد فى نفس الوقت وذلك بإضافة البروكلى وقطع التفاح وبعض حبات الرمان وهى مكونات غير تقليدية ولا تسبب أى خلل فى طعم السلطة لأنها مكونات تمتاز بطعمها المميز ولا تحتوى على نسبة عالية من السكريات.

كما أن إضافة الجرجير والسبانخ فى طبق السلطة ضروريان كمصدر لفيتامين أ والحديد وبعض المعادن والفيتامينات الضرورية لتنشيط خلايا الجسم، كما أن إضافة القليل من المشروم لطبق السلطة يعتبر مصدرا لفيتامين ب المركب وبعض الأحماض الأمينية الضرورية لبناء الخلايا وإعادة تكوينها كما أن فيتامين ب ضرورى لتقوية الجهاز العصبى خاصة لدى مرضى السكر.

>ويفضل عدم إضافة ملح الطعام للسلطة أو الخل خاصة أننا نقدم على طبق السلطة وجهازنا الهضمى خال تمامًا ما قد يتسبب الملح أو الفلفل الأسود أو الخل فى زيادة آلام المعدة وقد تسبب التهابات شديدة بها ويمكن استبدال الملح والخل والفلفل الأسود بالقليل من الليمون مع إضافة دبس الرومان فيضيفوا للطبق الطعم اللاذع المطلوب بدون أى مشاكل للمعدة أو القولون علاوة على احتواء الليمون ودبس الرومان على عناصر تنشط الجهاز المناعى ومضادة للأكسدة.

ويمكن إضافة القليل من الريحان أو النعناع لطبق السلطة لمفعولهم السحرى كطارد للغازات ومضادات للتقلصات التى غالبًا تصيب الصائمين بعد الإفطار كما أن إضافة الزعتر أو القليل من القرنفل مفيد جدًا كمطهر معوى يضاهى قوة المضادات الحيوية.

ولهواة المكرونة فى السلطة يمكن إضافة القليل من المكرونة ويفضل المكرونة البنى التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف تساعد على الوقاية من الإمساك كما أنها تسهم فى تنظيف الجهاز الهضمى وتقلل امتصاص الدهون ويمكن استبدال المكرونة البنى حال عدم توافرها بالشوفان كمصدر للألياف ويفضل خروج طبق السلطة من الثلاجة قبل الإفطار بنصف ساعة حتى لا يكون شديد البرودة أو مثلجًا فيسبب ارتباكًا فى الجهاز الهضمى.

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