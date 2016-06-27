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أخبار سوريا..الهيئة التنسيق الوطنية السورية: لا مرحلة انتقالية بلا الأسد

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أخبار سوريا..الهيئة التنسيق الوطنية السورية: لا مرحلة انتقالية بلا الأسد أخبار سوريا..الهيئة التنسيق الوطنية السورية: لا مرحلة انتقالية بلا الأسد
أعتبر المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية حسن عبد العظيم أنه لا يتصور المرحلة الانتقالية فى سوريا بمعزل عن الرئيس السورى بشار الأسد مشيرا إلى ولاء الجيش والأجهزة الأمنية له.

وقال عبد العظيم فى تصريح له أوردته قناة "روسيا اليوم " إن جميع مفاصل السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد الأسد فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى ولاء الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة له.

وأضاف أنه لا يمكن بدء المرحلة الانتقالية بمعزل عن الأسد، ولا بد من بقائه فى السلطة لما لا يقل عن ستة أشهر قبل أن يسلم مقاليد الحكم للسلطة الانتقالية.

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