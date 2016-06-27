حظك اليوم العذراء ليوم الاثنين 27/6/2016

حظك اليوم لبرج العذراء:

حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>أبناء هذا البرج يعانون من بعض المشاكل على المستوى العملى منذ فترة كبيرة، لذلك حان الوقت حتى ليستعيدوا قواهم مرة أخرى ويستعيدون معها نشاطهم، ولن يحدث ذلك إلا إذا توقفوا فترة عن العمل وأخذوا إجازة طويلة تجدد طاقتهم مرة أخرى.>الحب من أكثر الأشياء التى ستقف إلى جوار هذا البرج وستجعله فى المقدمة وتشد من أزره حتى يتخطى هذه المشاكل والتكاسل الذى عانى منه، لذلك لا داعى للعصبية والتوتر والقلق المستمر بشأن الأمور العاطفية لأنها ستكون بأفضل حال.يجب أن يلتزم هذا البرج بتعليمات الطبيب حتى لا يخرج عن السياق ويعرض نفسه وصحته إلى المشاكل.>للأسف يتراجع أبناء هذا البرج فى هذه الفترة فى عملهم ويعانون من التكاسل والتراخى لكن الإجازة والتوقف عن العمل سيعيدهم إلى مستواهم الأفضل، والحب سيكون من أهم العوامل الإيجابية التى تعيدهم إلى القمة مرة أخرى.