حظك اليوم برج الجدى الاثنين 27/6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

>تعانى من أزمة مالية كبيرة هذه الأيام يبدو أنها للأسف لن تنفرج قريبًا فقط أصبر وحاول أن تطور من أدواتك فى العمل وتثبت قدرتك على العمل الجاد وذلك من شأنه أن يعزز موقفك وقد تحصل على مكافأة أو ترقية تساعدك على تخطى تلك الأزمة.>صوت العقل ليس دائمًا صحيح عليك أن تستمتع بعلاقتك مع الشريك ولا تفكر كثيرًا حتى لا يضيع منك شخص يحبك بصدق استمع إلى صوت قلبك عزيزى الجدى هذه الأيام فسوف يرشدك للطريق الصحيح.>برج الجدى على الصعيد الصحي:

يبدو أن التقلبات الجوية مازالت تؤثر عليك بالسلب كثيرًا هذه الأيام قد تعانى من بعض الحساسية المفاجئة أو المشاكل الصدرية عليك الحذر وعدم التردد فى استشارة الطبيب المختص عن الشعور بأى آلام مفاجئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>تعانى من بعض المشاكل العائلية المفاجئة وعليك التعامل معها بحكمة حتى تمر بسلام. الوضع متأزم أيضًا على صعيد العمل التزم الصبر هذه الأيام لكى تنتقل إلى فترة أكثر استقرارًا ونجاح.