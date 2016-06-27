محافظ البحر الأحمر يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات المرافق بالمحافظة

استعرض اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الأحد، الموقف التنفيذى لأعمال المرافق بالمحافظة، وذلك خلال اجتماع عقد بالديوان العام، بحضور اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام المساعد، وبعض المسئولين والتنفيذيين بالمحافظة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من كافة أعمال رفع كفاءة وتطوير شبكة المرافق بجميع مدن المحافظة، مؤكداً على أن شبكة المياه والصرف الصحى ستشهد قريباً تطوراً كبيراً بالبحر الأحمر بعد الانتهاء من محطات معالجة المياه، ومحطات التحلية وكذلك محطات الرفع.

كما أصدر المحافظ تعليماته باستكمال الأعمال وسرعة الانتهاء من التشطيبات بمبنى نزل الشباب بمدينة شلاتين، مشيراً إلى أن منطقة جنوب البحر الأحمر شهدت العديد من الاعمال والمشروعات الخدمية خلال الفترة الماضية، والتى تم افتتاح البعض منها خلال احتفالات العيد القومى للمحافظة فى بداية العام الحالى.

ومن ناحية أخرى، ناقش المحافظ مع مسئولى المحافظة ما تم تنفيذه من أعمال المرافق لوحدات الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، كما ناقش أعمال الرصف بالشوارع الداخلية بجميع المدن، وكذلك أعمال توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة شمال الأحياء بالغردقة.

وفى ذات السياق، وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من محطة المعالجة الثلاثية بمدينة مرسى علم، كما أصدر تعليماته بإزالة التعديات وسرعة إعادة الشئ لأصله بمساكن النجدة بمدينة الغردقة، وكذلك بسرعة توصيل المرافق لـ 1000 وحدة سكنية بمنطقة العلام بأبو عشرة بالغردقة، وأيضاً سرعة البدء فى رصف طريق جنوب مجاويش بالمدينة.

كما أصدر المحافظ تعليماته بتكليف شركة الكهرباء بالمحافظة بإحضار محول كهرباء لقرية النصر بمدينة سفاجا، وأيضاً تكليف شركة "هيبكا" ومجلس مدينة الغردقة بعمل خطة جديدة للنظافة وآلية صناديق القمامة مع ضرورة التنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة وتحديد الأماكن المناسبة لوضع تلك الصناديق، بما لا يتعارض مع المرور، ومراعاة عدم وضعها فى الميادين والمحاور الرئيسية والتجمعات السكنية بالمدينة.

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