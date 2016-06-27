برج الميزان حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>قد تنجح فى عقد اتفاق مهنى ناجح يجعلك تحقق إنجازًا كبيرًا فى العمل، أو تعقد شراكة جديدة ولكن كن حذرا قبل تشكيل الشراكة، هناك احتمالات أن سعر الفائدة يرتفع فى منتصف مهمة العمل وسيكون الخيار الأفضل هو أن توقع عقدًا قانونيًا صحيحًا. على الصعيد العاطفي:

>جاذبيتك اليوم لا تقاوم خاصة بالنسبة لأولئك الذين يرافقونك السفر اليوم، وربما تجد بينهم الحب أخيرًا.

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>برج الميزان على الصعيد الصحي:

>الجلوس بطريقة غير صحيحة قد يؤدى إلى آلام فى منطقة الرقبة اليوم. تستطيع أن تستخدم وسادة لدعم ظهرك أثناء الجلوس. هذه الآلام قد تسبب انخفاضا فى طاقتك اليوم والتى قد تتداخل مع قدرتك على العمل سواء فى المنزل أو مكان العمل. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>أنت شديد الحماس اليوم لتغيير الأشياء من حولك ولكنك بحاجة للتفكير الهادئ لتقرر ما إذا كانت الأشياء التى تريد تغييرها تحتاج إلى تغيير أم لا.

شبكةعيونالإخبارية

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