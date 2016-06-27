برج الأسد حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>الحياة العملية لمواليد برج الأسد متوترة قليلا، فعناك بعض زملائك يحاولون أن يؤذيك بدافع الغيرة، قد تصلك مكاسب مادية كبيرة خلال هذه الفترة نتيجة إقامة مشروع مهم سيضيف لحياتك المهنية الكثير. على الصعيد العاطفي:

>حياة مواليد برج الأسد العاطفية تتعرض للتوتر، فأنت ستفاجئ بشق خفى فى شخصية شريكك سيجعل العلاقة أكثر اضطرابًا، لكن عليك إلا تتهمه بأنه فشل فى فهم طموحاتك واسعى لتحسين العلاقة . برج الأسد على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الأسد اهتم بصحتك، فعليك أن تتوقف عن تناول الطعام بشكل عشوائى إذا كنت ترغب فى التخلص من الأم المعدة التى تلاحقك فاتباع نظام غذائى صارم يمكن أن يشفيك فى غضون أيام قليلة. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد انك فى انتظار عدد من الاخبار السعيدة، وستقوم بتحديد للقاء عدد من أصدقائك القدامى وهو ما سيبعث فى نفسك جرعة من الطاقة الايجابية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365