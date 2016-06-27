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برج الثور حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

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برج الثور حظك اليوم الاثنين 27/6/2016 برج الثور حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

برج الثور على الصعيد المهنى
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لا تنتظر من أحد أن يكتشف كفاءتك فى العمل، بل أبرزها بنفسك من خلال أفكارك المبدعة التى تحتفظ بها دائمًا داخلك، لا تستمع إلى أصوات المحيطين بك خاصة غن دعتك على تغيير أسلوبك فى التفكير وانتظر حتى تتسنى لك الفرصة وتبرهن على قدراتك المميزة فى العمل.

برج الثور على الصعيد العاطفى
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تمتلك شخصية مميزة يصعب التعامل مع تفاصيلها، لكن الشخص الذى يفهمها سيكسب قلب حقيقى مدى الحياة، فبالرغم من الظاهر العصبى والمتهور الذى يظهر عليه مولود الثور، إلا أن داخله كتلة من الحنان والوفاء تجعله من أنقى الأشخاص الذى تقابلهم فى حياتك.

على الصعيد الصحى
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لا يمكن أن يستغنى مولود الثور عن العادات الجنونية فى حياته فهو دائماً محب للتطلع وتجربة ما هو جديد ما يجعله قابل للحوادث والإصابات بسبب تهوره، ويحتاج مولود الثور إلى الاستماع إلى صوت العقل فى بعض الأوقات والالتزام بمعايير السلامة حتى يتجنب حدوث مشكلات صحية له بسبب اندفاعه.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن تزداد ثقته بنفسه بعدما يتأكد أن الأشخاص حوله ليسوا كما يبدون له، وأن أفكاره المميزة تجعله مطمع لكثير من الأشخاص الذين لا يجيدون التعامل مع ذكاء الثور خاصة فى الأمور المهنية.
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مصر 365

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