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برج القوس حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 27/6/2016 برج القوس حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج القوس بذل الكثير من الجهد هذه الفترة حيث إن هناك بعض الزملاء يتابعونك وينتظرون أن تهمل بعض المهام وقد ينتهى بك الأمر فى ورطة مع رؤسائك.

على الصعيد العاطفي:


>حياة مواليد برج القوس العاطفية يبدو أن بها الكثير من العلاقات القصيرة كونك دائما تبحث عن العلاقات العابرة، عليك أن تحدد هدفك ومصير علاقتك مع شريكك حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار التى تفتقدها كثيرًا.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج القوس الصحية عليك أن تتبع طريق التدليل والعناية بنفسك، وأعلم انك اذا تجاهلت الشكاوى الصحية البسيطة الآن هذا قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن عليك اليوم ألا تتسرع فى اتخاذ أى قرار فكن دقيق، ومن الآن فصاعدًا، عليك ان تتبع فكرة التخطيط الجيد والمنظم.

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مصر 365

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