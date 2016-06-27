أخبار عاجلة

حفيد حسن البنا: «متشدد» طردته فرنسا وترفضه نسويات أوروبا لمعاداته للمثلية -
قصة «مدينة المعجزات» بالإسكندرية: أرض الرخام وتحقيق الأحلام ومدفن القديس مينا -
وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر -
إسماعيل يجتمع بـ3 وزراء لبحث موقف وحدة شهادة النيل الدولية -
بالمخالفة للدستور.. لماذا يخفي البرلمان مضابط 12 جلسة عن أعضائه؟ -
انطلاق النسخة الرابعة من ملتقى صناعة الإبداع -
«المستقلة للنقل العام»: حملة نقابية للمطالبة بإقالة «المراغي» -
فيديو| شاهين: السلفيون «دواعش».. وسيظهرون للعلن وقت غياب القانون -
فيديو| داعية: الأزهر مقصر.. والإرهاب يكفرنا ويستبيح الدماء -
بسبب «تفجيرات الكنائس».. «التعبئة والإحصاء» يؤجل حصر السكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحمل حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

Google+ Print
برج الحمل حظك اليوم الاثنين 27/6/2016 برج الحمل حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
>

تقضى فى العمل وقتًا أكبر بكثير مما كنت معتادًا عليه فى الأيام القليلة الماضية وهو ما يتسبب فى إفساد مزاجك.

تحتاج خلال الأيام المقبلة إلى أن تشدد ميزانيتك والتأكد من الوفاء بجميع التزاماتك المالية وتحد من نفقاتك.

على الصعيد العاطفي:
>

العديد من الأحداث تتراكم وتدفعك إلى الشعور بالغضب من شريك حياتك حتى على أبسط الأخطاء وهذا قد يجعلك تظهر سلوكيات سيئة كانت تدفع شريكك إلى الجنون والغضب فى وقتٍ سابق.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
>

ما تشعر به من توتر يؤثر بالسلب على صحتك ويجعلك تؤدى مهامك اليومية بكسل وبشكل أبطأ من المعتاد وهذا يجعلك تشعر بالقلق والانزعاج على صحتك ولكن كل ما تحتاجه هو بعض الاسترخاء والهدوء والراحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>

حالتك المعنوية جيدة وهذا يمنحك الكثير من الطاقة ويدفعك لتحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات وهو ما يجعل حالتك المعنوية تزداد تحسنًا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى