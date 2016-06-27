برج الحمل حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

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تقضى فى العمل وقتًا أكبر بكثير مما كنت معتادًا عليه فى الأيام القليلة الماضية وهو ما يتسبب فى إفساد مزاجك.

تحتاج خلال الأيام المقبلة إلى أن تشدد ميزانيتك والتأكد من الوفاء بجميع التزاماتك المالية وتحد من نفقاتك.

على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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العديد من الأحداث تتراكم وتدفعك إلى الشعور بالغضب من شريك حياتك حتى على أبسط الأخطاء وهذا قد يجعلك تظهر سلوكيات سيئة كانت تدفع شريكك إلى الجنون والغضب فى وقتٍ سابق.ما تشعر به من توتر يؤثر بالسلب على صحتك ويجعلك تؤدى مهامك اليومية بكسل وبشكل أبطأ من المعتاد وهذا يجعلك تشعر بالقلق والانزعاج على صحتك ولكن كل ما تحتاجه هو بعض الاسترخاء والهدوء والراحة.حالتك المعنوية جيدة وهذا يمنحك الكثير من الطاقة ويدفعك لتحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات وهو ما يجعل حالتك المعنوية تزداد تحسنًا.