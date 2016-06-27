برج السرطان حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهن

برج السرطان على الصعيد العاطفى



>على الصعيد الصحى



>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>التوجه إلى زملائك بكلمات معسولة ربما يسهل عليك صعوبة الدخول فيما بينهم وتكوين صداقات جديدة بسهولة، والحاجة إلى التواجد الدائم مع الزملاء يساعدك على معرفة أسلوب التفكير الخاص بالعمل، ويثقل قوتك المهنية، تعامل مع الأوضاع المهنية بمرونة ولا تتعجل فى أخذ الخطوات.>الغيرة والمشاعر الملتهبة لا ينتقصان من شخصيتك فى العلاقة العاطفية، أنت من الشخصيات التى نادرًا ما تفصح عن مشاعرها لأحد لكن بركان العواطف الموجود داخلك يجعلك أكثر قدرة على مواجهة انتقادات البعض لك، ابقى كما أنت رومانسى هادئا كتوما محبا للحب.>وعكة صحية خفيفة تنتصر عليها بفضل الله وبفض تعودك على تناول المشوربات الدافئة والوجبات الصحية التى تساعد على تقوية جهازك المناعى وتجعله أكثر قدرة على مواجهة الأمراض، ولا تنس الإكثار من تناول الليمون وعصير البرتقال والفراولة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فرتة عملية مثمرة يكتسب من خلالها خبرات جديدة وتساعده شخصيته المرحة المحبة للأشخاص على الاندماج سريعاً مع الأجواء العملية دون اللجوء إلى افتعال مواقف بعينها.