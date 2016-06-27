أخبار عاجلة

القبض على فتاة تضاجع 50 رجلاً يوميًا مقابل 50 جنيهاً «صور» -
تعيين جورستش عضوًا في المحكمة العليا الأمريكية بعد معركة شرسة -
ضياء رشوان يدعو إلى العمل بسياسة أعمق لمواجهة ظاهرة الإرهاب -
إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر في قضية تحالف دعم الشرعية -
جامعة أسوان تفتتح معمل اختبارات مواد البناء -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة المرقسية يزيدنا إصرارًا على استئصال الإرهاب -
16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج السرطان حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

Google+ Print
برج السرطان حظك اليوم الاثنين 27/6/2016 برج السرطان حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

على الصعيد المهن


>التوجه إلى زملائك بكلمات معسولة ربما يسهل عليك صعوبة الدخول فيما بينهم وتكوين صداقات جديدة بسهولة، والحاجة إلى التواجد الدائم مع الزملاء يساعدك على معرفة أسلوب التفكير الخاص بالعمل، ويثقل قوتك المهنية، تعامل مع الأوضاع المهنية بمرونة ولا تتعجل فى أخذ الخطوات.

برج السرطان على الصعيد العاطفى


>الغيرة والمشاعر الملتهبة لا ينتقصان من شخصيتك فى العلاقة العاطفية، أنت من الشخصيات التى نادرًا ما تفصح عن مشاعرها لأحد لكن بركان العواطف الموجود داخلك يجعلك أكثر قدرة على مواجهة انتقادات البعض لك، ابقى كما أنت رومانسى هادئا كتوما محبا للحب.
>


>على الصعيد الصحى


>وعكة صحية خفيفة تنتصر عليها بفضل الله وبفض تعودك على تناول المشوربات الدافئة والوجبات الصحية التى تساعد على تقوية جهازك المناعى وتجعله أكثر قدرة على مواجهة الأمراض، ولا تنس الإكثار من تناول الليمون وعصير البرتقال والفراولة.
>


>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فرتة عملية مثمرة يكتسب من خلالها خبرات جديدة وتساعده شخصيته المرحة المحبة للأشخاص على الاندماج سريعاً مع الأجواء العملية دون اللجوء إلى افتعال مواقف بعينها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى