برج الحوت حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى..

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برج الحوت على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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لديك قدرات مهنية مميزة وأفكار متجددة دائماً، لكن الكسل المسيطر عليك فى معظم حالاتك يجعلك دائماً فى مقدمة الأشخاص الذين يستقبلون انتقادات الآخرين، لا يمكن أن يتخلى مولود الحوت عن المبررات لكن النهاية دائماً لا تكون فى صالحه، خاصة إن كان مخطئ فى تقدير الأمور.الاستغناء عن بعض الأشخاص فى حياتك لا يعد خسارة بقدر ما يعد مكسب لنفسك، أنت من الشخصيات التى يسهل خداعها بالكلام المعسول أو المواقف الظاهرية، لكن الحقيقة دائمًا ما تكون صادمة لك، وتحتاج إلى وقت طويل حتى تكتسب مهارة اكتشاف حقيقة الأشخاص مبكرًا قبل أن تصطدم بهم.أن تعانى من مشكلات صحية ليس بالضرورة مؤشر عل ضعف حالتك الصحية، أنت تحتاج إلى متابعة مستمرة مع الطبيب والالتزام بالقواعد الغذائية السليمة حتى تتجنب الوقوع فى مشكلات الأنيميا ونقص المناعة ونقص الفيتامينات فى جسمك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يتعامل مع الأشخاص فى محيط عمله بنوع من الترفع بعدما حدثت مواقف كثيرة أثبتت له أن الأشخاص ليسوا كما يبدو أن معادنهم الحقيقة تحتوى على كثير من النواقص التى تحتاج إلى طريقة مختلفة فى التعامل معها.