برج العقرب حظك اليوم الاثنين 27/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى

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برج العقرب على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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لا تندم على الوقت الذى أضعته فى عمل ربما لم يكن الأفضل لك، لكن الفترة التى قضيتها ستعطيك العديد من الدروس التى ستثقل بها خبرتك العملية، أنت من الشخصيات التى تفضل الحلول المختلفة والبسيطة دائماً، فعليك أن تتمسك بذكائك فى التعامل مع المواقف المتعددة دون ان تستمع لحديث أحد.الحاجة إلى الحب تقودك أحيانًا إلى ارتكاب حماقات مع بعض الأشخاص الذين تتوهم إنك تحمل لهم مشاعر فى قلبك، لكن الحقيقة دائماً تكتشفها عندما تجلس بمفردك وتفكر بشكل حقيقى فيما تشعر به، الحاجة إلى التواجد مع الأصدقاء والأشخاص المقربين أصبحت ضرورية الآن حتى تعبر من هذه الفترة.الاستغناء عن بعض العقاقير التى اعتدت عليها دون أوامر من الطبيب تضعك فى مرحلة خطرة، فى كثير من الأحيان تكون انتكاسة المرض أقوى من المرض نفسه، حاول أن تتخلص من التصرف دون استشارة من أحد حتى لا تدفع ثمن ذلك قريبًا.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته العاطفية مابين مشاعر المندفعة نحو الحب بشدة، والمشاعر الكارهة للدخول فى علاقة عاطفية جديدة بسبب الظروف التى مررت بها من قبل.