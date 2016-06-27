بالصور..فريق "هاو تو بى" يعرض أفكاره الشبابية بندوة فى "اليوم السابع"

زار أعضاء الفريق الطلابى "هاو تو بى" التابع لجامعة القاهرة مقر مؤسسة "اليوم السابع"، حيث حضر الطلاب ندوة لعرض خلاصة الفكر الشبابى الذى تتبناه المجموعة، وظهر الفترة الأخيرة فى أكثر من فعالية نظمها الفريق الطلابى بجامعة القاهرة، وآخرها السحور الجماعى الذى حضره أكثر من 20 ألف طالب بجامعة القاهرة.

وقال شهاب الدين جمال، مؤسس فريق "هاو تو بى"، إن الفريق سيفتح باب الانضمام له خلال الفترة المقبلة على أن تبدأ المقابلات الشخصية الخاصة بالأعضاء الجدد بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

وأشار "جمال الدين"، خلال الندوة، إلى أنهم يستهدفون إقامة العديد من الندوات والمعسكرات خلال الإجازة الصيفية فى عدة محافظات أهمها محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، مؤكدين أن الاستراتيجية الجديدة لهم الوصول لـ15 جامعة على مستوى الجامعات الإقليمية خلال العام المقبل.



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أعضاء مؤسسة هاو تو بى فى زيارة لمقر مؤسسة اليوم السابع



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صورة جماعية لأعضاء الفريق داخل صالة تحرير مؤسسة اليوم السابع



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أعضاء الفريق فى جولة لموقع برلمانى داخل مؤسسة اليوم السابع



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صورة جماعية للفريق داخل أستديو اليوم السابع



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فريق هاو تو بى يطلعون على سير العمل بأستديو اليوم السابع



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أعضاء الفريق يستمعون لشرح حول أحدث الاجهزة بالاستديو



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الفريق فى جولة اليوم السابع



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عضوات فريق هاو تو بى بندوة اليوم السابع



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الفريق يستعرض نشاطه وأهداف مؤسسته بندوة اليوم السابع



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الزميل شوقى عبد القادر رئيس قسم الأخبار والزميل محمود الضبع خلال الندوة



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أعضاء الفريق بندوة اليوم السابع

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