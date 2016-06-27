بالفيديو والصور..مئات الطلاب يهتفون ضد التعليم اعتراضا على تأجيل امتحان الديناميكا

تظاهر المئات من الطلاب والطالبات بالثانوية العامة، منذ قليل، أمام مبنى ديوان محافظة الدقهلية، اعتراضا على إلغاء مادة الديناميكا، وتأجيل الإمتحان.

وردد الطلاب هتافات مناوئة لوزارة التربية والتعليم، والوزير الدكتور الشربيني الهلالي الشربينى، أبرزها "إحنا دفعة الظلم العالى.. وزارة إيه وزارة إيه .. يسقط يسقط وزير التعليم، على وعلى الصوت حق الطالب مش هيموت".

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>بالفيديو.. مئات الطلاب يهتفون ضد التعليم... by youm7

من جانبها تساءلت إحدى الطالبات المتظاهرات: "كيف يلغى إمتحان الديناميكا، كل المواد كانت مسربة، والوزارة الفاشلة لم تستطع أن تحمى الإمتحانات وأن توصلها لنا بشكل سليم، ما ذنبنا لماذا يتم معاقبتنا على أخطاء لم نرتكبها لا نحتمل يوم واحد إضافي تحت سيطرة تلك الوزارة".

وأوضح أحمد الحماقى، أحد الطلاب المتظاهرين بمدرسة أحمد حسن الزيات بطلخا، أن "تأجيل الإمتحان وإلغائه، يعني نفقات أكثر، وسهر أكثر وتعب أكثر، ما ذنبنا في التسريب، لابد أن يتم محاسبة المتسبب في ذلك، لا محاسبة الطلاب، يجب أن تستقيل الحكومة بدلا من أن تعذب الطلاب".

فيما طوقت سيارات إسعاف وعدد من مدرعات الأمن المركزيمظاهرة الطلاب، وقام أحد القيادات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بمحاولة إقناع الطلاب بفض المظاهرة، لكن الطلاب رفضوا وسادت حالة من الهرج وسط هتافات الطلاب "سلمية .. سلمية"، وهدد الطلاب بالإعتصام أمام مبنى ديوان محافظة الدقهلية.

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