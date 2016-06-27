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وكيل "تعليم الجيزة": تسريب امتحانات الثانوية مؤامرة لـ"هدم الدولة"

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وكيل "تعليم الجيزة": تسريب امتحانات الثانوية مؤامرة لـ"هدم الدولة" وكيل "تعليم الجيزة": تسريب امتحانات الثانوية مؤامرة لـ"هدم الدولة"
علقت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة، قائلة: "دى مؤامرة ومخطط يستهدف وزارة التعليم والدولة".

وأضافت "بثينة كشك" خلال حوارها مع برنامج" " المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن وزارة التربية والتعليم يوجد بها فساد منذ عدة سنوات، ويجب محاربة هذا الفساد وتطهير المؤسسة.

وشددت على أن هذه المؤامرة هدفها تشويه صورة الدولة، مضيفة:"كل دولة يوجد بها غش ولكن ما يحدث الآن مخطط هدفه استهداف وزارة التربية والتعليم".

-"تعليم الجيزة": تسهيل دخول طلاب لا يوجد معهم أرقام جلوس امتحانات الثانوية
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