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"أوقاف سوهاج" تحيل 5 من المفتشين بالمساجد للتحقيق لعدم الالتزام بالعمل

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"أوقاف سوهاج" تحيل 5 من المفتشين بالمساجد للتحقيق لعدم الالتزام بالعمل "أوقاف سوهاج" تحيل 5 من المفتشين بالمساجد للتحقيق لعدم الالتزام بالعمل
أحال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، 5 من المفتشين بالمساجد بإدارة أوقاف عنيبس التابعة لمركز جهينة، وذلك لعدم التزامهم بالحضور والانصراف ومواعيد العمل.

ومن جانبه قال وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن إحالة المفتشين للتحقيق يأتى فى إطار خطة مديرية أوقاف سوهاج بالمرور على الإدارات والتفتيش عليها ماليا وإداريا ودعويا لتنشيط العمل الدعوى والإدارى.


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