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حاكم أم القيوين يوجه بتلبية احتياجات الأيتام صحياً وتربوياً

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حاكم أم القيوين يوجه بتلبية احتياجات الأيتام صحياً وتربوياً حاكم أم القيوين يوجه بتلبية احتياجات الأيتام صحياً وتربوياً

كرّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، بقصر سموه، عدداً من الأيتام والمعاقين الذين ترعاهم مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك ضمن مبادرة سموه لتكريم الأيتام والمعاقين الذين ترعاهم المؤسسة.

ووجّه صاحب السمو حاكم أم القيوين المؤسسة بتلبية احتياجات الأيتام والعناية بهم في جميع المجالات الصحية والتربوية المجتمعية اللازمة، وذلك من أجل أن يشقوا طريقهم في الحياة بنجاح، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

ودعا سمـــوه إلى تواصل أفراد المجتمع مع هذه الشريحة المهمة، بما يسهم في رعايتهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة بفعالية في المجتمع.

احتياجات

وخلال اللقاء، تحدث سموه مع الأيتام والمعاقين المكرمين، واطلع على أحوالهم العامة، مؤكداً مساندته الخاصة لهم وتوفير احتياجاتهم كافة.

وأشاد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بالدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وتوجيهاته التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذه النتائج العالية بالمؤسسة.

 

دليل الهوية

اعتمد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، المرحلة الأولى من «دليل الهوية المرئية» لحكومة أم القيوين، وذلك بهدف اعتماد تصاميم موحدة ومتكامـــلة لجميع الجهات المــــحلية التابعة لحكومة أم القيوين بما يعكس رسالتها ويحافظ على مكانة واستخدامات الشعار الرسمي للحكومة.

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