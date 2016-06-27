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مشاري العفاسي يؤم المصلين بمسجد الشيخ زايد في عجمان

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مشاري العفاسي يؤم المصلين بمسجد الشيخ زايد في عجمان مشاري العفاسي يؤم المصلين بمسجد الشيخ زايد في عجمان

أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان الليلة قبل الماضية صلاة القيام التي أمها فضيلة الشيخ مشاري راشد العفاسي في مسجد الشيخ زايد في عجمان.

وأدى الصلاة مع سموه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والمهندس سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات.

وأشار المطروشي إلى أن فعاليات رمضان عجمان هذا العام تأتي انطلاقا من اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبمتابعة وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي نظرا لما يمثله هذا الشهر الفضيل في نفوس المسلمين من مكانة إيمانية كبيرة لفضائل الرحمة والخير.

وثمن جهود الإدارة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني وكوادر المتطوعين التي أسهمت في إنجاح هذه الفعالية الإيمانية.

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